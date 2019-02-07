Bu okulun öğrencileri mutlu
Sarıcan İlkokulu, öğrencilerin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için ‘mutlu okul mutlu öğrenci’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında okulda oluşturulan tarım, ahşap, satranç, istasyon ve deney sınıfları sayesinde eğitim eğlenceli hale getirildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Sarıcan İlkokulu öğrencilerinin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için ‘mutlu okul mutlu öğrenci’ projesi geliştirildi. Okulun öğretmenleri, proje kapsamında oluşturulan tarım, ahşap, satranç, istasyon ve deney sınıfları sayesinde eğitimler daha eğlenceli oldu.
‘HER SINIFTA OYUN KÖŞESİ VAR’
Sarıcan İlkokulu Müdürü Mehmet Kazım Yıldırım, öğretmenler ile hazırladıkları projeyi tüm sınıflarda uyguladıklarını söyledi. Yıldırım projeyle ilgili şunları anlattı:
"Öğrencilerimize aynı şeyleri farklı yollardan daha iyi nasıl öğretebiliriz, bilimin ışığında çocuklara yaptırarak, yaşatarak, dokunarak, deneyerek, tecrübe ederek, nasıl bir yerlere getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Çocuklara dersleri sevdirebilmek için oyun ile eğitimi bir arada veriyoruz. Oyunların amacı, kaliteli zamandan çok çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmak. Bu yüzden her sınıfta oyun köşelerini oluşturduk.
Öğrenciler kar yağdığında dışarı çıkamadıklarında ya da teneffüslerde dışarı çıkmadıklarında oyunlarla hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Problem çözme yetenekleri gelişiyor. Bu oyunlarla paylaşmayı ve yarışmayı öğreniyorlar.
‘TÜM MATERYELLERİ BİZ YAPTIK’
Okul içerisindeki tüm materyalleri, kendi imkânlarımız ve atık malzemeleri değerlendirerek yaptık. Her sınıfı ayrı bir etkinlik alanına dönüştürdük. Satranç sınıfında turnuvalar yapılıyor. İstasyon sınıfımızda ritim çalışmasıyla müzik çalışmaları var. Masal dinleyebiliyorlar. Öğretmenlerin seslendirdiği masalları öğrenciler istediğinde ışığı kapatıp rahat bir ortamda dinleyebiliyor. Tarım etkinliklerine ayrılmış olan sınıfta çocuklar toprakla buluştu. Tarım sınıfında bazı sınıflar domates ekiyor, bir başka sınıf çiçek yetiştiriyor. Tarım sınıfımızda hayvanlarımız da var. Amacımız, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Sınıflarda kullandığımız çöp kovalarımız atık pet şişelerden oluşuyor. Burada hiç bir ürünü atmayıp sınıf etkinliklerimizde nasıl kullanabiliriz diye çalışıyoruz.
Projeyle okulu, çocuklar için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu çalışmalarla çocuklar, okula koşarak geliyor.”
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