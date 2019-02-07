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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.02.2019 - 15:37, Son Güncelleme:/

Bu okulun öğrencileri mutlu

Sarıcan İlkokulu, öğrencilerin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için ‘mutlu okul mutlu öğrenci’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında okulda oluşturulan tarım, ahşap, satranç, istasyon ve deney sınıfları sayesinde eğitim eğlenceli hale getirildi.

Bu okulun öğrencileri mutlu
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Sarıcan İlkokulu öğrencilerinin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için ‘mutlu okul mutlu öğrenci’ projesi geliştirildi. Okulun öğretmenleri, proje kapsamında oluşturulan tarım, ahşap, satranç, istasyon ve deney sınıfları sayesinde eğitimler daha eğlenceli oldu.

‘HER SINIFTA OYUN KÖŞESİ VAR’
Sarıcan İlkokulu Müdürü Mehmet Kazım Yıldırım, öğretmenler ile hazırladıkları projeyi tüm sınıflarda uyguladıklarını söyledi. Yıldırım projeyle ilgili şunları anlattı:
"Öğrencilerimize aynı şeyleri farklı yollardan daha iyi nasıl öğretebiliriz, bilimin ışığında çocuklara yaptırarak, yaşatarak, dokunarak, deneyerek, tecrübe ederek, nasıl bir yerlere getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Çocuklara dersleri sevdirebilmek için oyun ile eğitimi bir arada veriyoruz. Oyunların amacı, kaliteli zamandan çok çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmak. Bu yüzden her sınıfta oyun köşelerini oluşturduk.

Bu okulun öğrencileri mutlu

Öğrenciler kar yağdığında dışarı çıkamadıklarında ya da teneffüslerde dışarı çıkmadıklarında oyunlarla hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Problem çözme yetenekleri gelişiyor. Bu oyunlarla paylaşmayı ve yarışmayı öğreniyorlar.

‘TÜM MATERYELLERİ BİZ YAPTIK’
Okul içerisindeki tüm materyalleri, kendi imkânlarımız ve atık malzemeleri değerlendirerek yaptık. Her sınıfı ayrı bir etkinlik alanına dönüştürdük. Satranç sınıfında turnuvalar yapılıyor. İstasyon sınıfımızda ritim çalışmasıyla müzik çalışmaları var. Masal dinleyebiliyorlar. Öğretmenlerin seslendirdiği masalları öğrenciler istediğinde ışığı kapatıp rahat bir ortamda dinleyebiliyor. Tarım etkinliklerine ayrılmış olan sınıfta çocuklar toprakla buluştu. Tarım sınıfında bazı sınıflar domates ekiyor, bir başka sınıf çiçek yetiştiriyor. Tarım sınıfımızda hayvanlarımız da var. Amacımız,  çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Sınıflarda kullandığımız çöp kovalarımız atık pet şişelerden oluşuyor. Burada hiç bir ürünü atmayıp sınıf etkinliklerimizde nasıl kullanabiliriz diye çalışıyoruz.

Projeyle okulu, çocuklar için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu çalışmalarla çocuklar, okula koşarak geliyor.”

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