Bu okulun bodrumunda şampiyonlar yetişiyor

Gaziantep'te Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’nun görsel sanatlar öğretmeni Hakan Köroğlu ile antrenör Cevdet Doğan öncülüğünde, öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla okulun atıl durumdaki bodrum katı dört yıl önce spor salonuna dönüştürüldü. Burada yaptıkları antrenmanlarla başarıyı yakalayan öğrenciler, 20 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Sporcular, mezun olmalarına rağmen çalışmalarına ikinci evleri gibi gördükleri okullarında devam ediyor.

‘ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİK’

Şehit Adem Yavuz Ortaokulu Müdürü Serkan Sert, halter merkezi gibi çalışmaktan ve elde ettikleri başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Atıl durumdaki bodrum katını halter salonuna dönüştürerek, çocuklar için yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Sert, "Okulumuzda 2 bin 168 öğrencimiz var. Çocukların hayatına dokunmak istedik. Öğretmenlerimizin öncülüğünde 2015 yılında kurduğumuz bu atölyeden Türkiye, Avrupa dereceleri çıktı. Duygu ve Burcu Alıcı kardeşler, Türkiye ile Avrupa derecelerinin ardından 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Ayrıca öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak istedik. Bu atölye sayesinde haltere 100'e yakın sporcu kazandırdık. Spor lisesine devam eden 11 öğrencimiz var. Yaramazlıklarıyla, haylazlıklarıyla ötekileştirilmiş çocuklarımızı, topluma faydalı hale getirdik. İlk başlarda 'halter boy kısaltır' gibi bir algı vardı. Bu algıyı yıkmak için velilerle görüştük. Bu arada çocuklarımızın çoğu da uzun boylu. Çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız için atölyemizin kapısı sonuna kadar açık” dedi.

‘BURASININ BİZİM İÇİN MANEVİ DERECESİ YÜKSEK’

Okul salonunda haltere başlayan isimlerden spor lisesi ikinci sınıf öğrencisi Ayhan Tatar, 6’ncı sınıfta arkadaşlarından etkilenerek haltere başladığını söyledi. Okulunu çok sevdiğini belirten Tatar, "Burada sağlam bir çevremiz oldu, sonra da kopamadık. Haltere burada başladım. Bir daha da gidemedim, bırakmak istemedik. Burasının bizim için manevi derecesi yüksek. İl birinciliği, ikinciliği, Türkiye üçüncülüğüm var. Bundan sonra Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum. İnşallah dünya şampiyonluğuna kadar giderim" diye konuştu.

Şu anda lise birinci sınıf öğrencisi Eda Nur Yılmaz ise arkadaşlarından etkilenerek haltere başladığını anlattı. Adem Yavuz Ortaokulu’nda haltere başladığı için antrenmanlarına da burada devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Arkadaşlarım, hocalarım burada. Onları çok seviyorum. Alıştığım bir yer olduğu için bırakamadım. İl birinciliği, ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğüm var" dedi.