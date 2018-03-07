Bu okulda veliler de sınava giriyor

Her yaştan insana hitap etmek için çeşitli projeler geliştiren okul yönetimi, veliler için ‘571'den 632'ye Değerler Eğitimi Projesi’ni hayata geçirdi.

Program kapsamında, akademisyen ve müftüler tarafından verilen seminerlere katılan, kitaplar okuyan öğrenci ve veliler, öğrendiklerini sınavla test etti.

Öğretmenler tarafından hazırlanan 50 soruya doğru cevap vermek için birbiriyle yarışan anne-babalar ile öğrenciler başarılarına göre ödüllendirilecek.

Bazı veliler proje sayesinde yeniden okullu olmanın mutluluğunu yaşarken, bazıları da yarım kalmış eğitim hayatına yeniden adım atmanın sevincini yaşıyor.

Okul müdürü Ahmet Döner, eğitimin sadece öğrencilere değil, her yaş grubuna dönük olduğunu söyledi.

Bu çerçevede veliler için de projeler gerçekleştirdiklerini belirten Döner, ‘571'den 632'ye Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında 4 aydır seminerler düzenlediklerini anlattı.

Döner, seminerlerde akademisyen ve müftüler tarafından çeşitli konularda eğitimler verildiğini, kitaplar dağıttıklarını belirterek, şunları anlattı:

"400 velimizi hem seminerler hem de kitapların içeriğiyle ilgili sınava aldık. Ayrıca öğrenciler için de ayrı seminerler düzenledik. Onların kitapları, sınavları farklı. Yaş gruplarına göre 3 kategoride sınav yaptık. 6 okuldan 2 bin 800 öğrenci sınava girdi. Başarılı olan velilere ve tüm öğrencilere ödül dağıtacağız. Yaklaşık 70 bin lira değerinde hediye dağıtacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü olan velilerimize bulaşık makinesi, buzdolabı, tablet gibi ödüllerimiz var. Öğrencilerin hepsine hediye verilecek. Toplamda 3 bin ödül vereceğiz. Türkiye'nin en fazla ödüllü eğitim projesini biz yapmış oluyoruz."

Ödüller için temin edilen paranın bir kısmını öğretmenlerden topladıklarına dikkati çeken Döner, herkesin "çorbada tuzumuz olsun" diyerek katkıda bulunduğunu söyledi.

Döner, velilerden çok güzel dönüşler aldıklarına vurgulayarak, "Seminerler düzenlediğimizde 'salonumuz dolar mı' diye düşündük, sığmadılar. Kitapları dağıttık. 'Acaba okurlar mı' diye düşündük. Sonuçlar gösterdi ki çok iyi çalışmışlar. Büyük rekabet var. Tahmin ettiğimizin çok üzerinde bir sonuca ulaştık. Bundan sonra da bu projeyi devam ettireceğiz" dedi.

"YARIM KALMIŞ OKUL HAYALİME BASAMAK OLDU"

Velilerden Habibe Yaşar da ilkokul mezunu olduğunu belirterek, "Ailem okutmadı. İçimde ukde kaldı. Hala rüyalarımda sınava girdiğimi, kazandığımı görürüm. Sonra veli toplantısında öğretmenler bu sınavdan bahsetti. Tekrar sınav heyecanı yaşamak, kendimi kanıtlamak istedim. Kitap okudum, çalıştım. Çok çaba sarf ettim. Bu sınav yarım kalmış hayallerim için bir basamak oldu" diye konuştu.

Erdal Deniz de 15 yıldır okulun bulunduğu mahallede yaşadığını, sınava girdiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Deniz, "4 aydır kitap okuduk, seminerlere katıldık. Hocalarımız anlattı. Peygamber Efendimizi tanıdık, değerlerimizi öğrendik. Çok hevesliyiz. Rakipler bayağı dişli. Hayat son bulmadıkça öğrenmeye nokta konulamaz. Ölünceye kadar öğreneceğiz" dedi.

Zeliha Öztürk ise okul müdürünün telkinleri sayesinde sınava heveslendiğini dile getirerek, okumayı çok sevdiğini söyledi.