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    Bu okulda kütüphanenin kapısı yok

    DHA
    26.03.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki Nuriye Ortaokulu’nda, içinde çeşitli türlerde 1.197 kitap bulunan açık kütüphane oluşturuldu. Kapısı bulunmayan, öğrencilerin istediği kitabı kolaylıkla alabildiği kütüphane okuldaki büyük bir eksikliği ortadan kaldırdı.

    Nuriye Mahallesi’ndeki Saruhanlı Nuriye Ortaokulu’nda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle bir süre önce oluşturulan ‘Kapısı Olmayan Kütüphane’ törenle hizmete açıldı. İçinde Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere, roman, hikaye ve şiir gibi çeşitli türlerde 1.197 kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışına Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Nuriye Ortaokulu Müdürü Yücel Yüksel, Nuriye Mahallesi Muhtarı Mehmet Karapehlivan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    ‘ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ KİTABI ALABİLİYOR’
    Nuriye Ortaokulu Müdürü Yücel Yüksel, "Okulumuzda, kütüphaneciliğe yeni bir soluk kattık. Okulumuzun tüm öğretmenlerinin işbirliğiyle yaptıkları çalışma sonucu, veli ve öğrencilerimizin de destekleriyle Türkiye’de bir ilk olarak okulumuza kapısı olmayan kütüphane kazandırdık. Bu kütüphaneyi diğerlerinden ayıran özellik, bildiğimiz manada bir kapısı ve kilidinin olmaması. Öğrencilerimiz kendileri için temin edilen 1.197 kitaptan istedikleri anda alabiliyorlar. Tamamen sorumluluk öğrencilerin kendilerine ait ve onlarda bu durumdan hayli keyifli. Gelecek inşa etme adına atılan bu dev adımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık da böyle güzel bir projeye imza attıkları için emeği geçenleri kutlayıp, hayırlı olması dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, kütüphane hizmete açıldı.

    Etiketler: OKUL
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