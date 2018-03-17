Bu okulda kapılar tarihe açılıyor

Aziziye ilçesindeki Başçakmak İlkokolu ve Ortaokulu yönetimi, okul aile birliği ve hayırseverlerin desteğiyle öğrencilerinde tarih bilincinin oluşması amacıyla 24 sınıf kapısının iç ve dış kısmına, tarihe yön veren önemli şahsiyetler ile devlet büyüklerinin fotoğraf ve biyografilerini yerleştirdi.

Uygulamayla çocuklar teneffüslerde sınıf kapılarından gördüğü Mevlana'dan Nene Hatun'a, Osman Gazi'den Atatürk'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Yıldırım Bayezid'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamid Han'a kadar birçok padişah ve tarihe yön veren önemli şahsiyet ile 12 büyük Türk devletinin isimleri, tarihleri, bayraklarının yer aldığı resimler ve fotoğraflar ile biyografileri inceleyip bilgi ediniyor.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN TARİHİN KAHRAMANLARINI ÖĞRENMESİ"

Okul Müdürü Yunus Kocakaya, uygulamadaki amaçlarının küçük yaşta çocuklarda tarih bilincinin oluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kocakaya, okuldaki tüm sınıf kapılarının iç ve dış kısmına tarihe yön veren Osmanlı padişahları ve devlet büyüklerinin resimleriyle biyografilerini giydirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Sınıf kapılarımıza Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Osmanlı padişahları Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Abdülhamid Han gibi devlet büyüklerinin amblemi ile 12 büyük Türk devletinin isimlerini yaptırdık. Amacımız çocukların küçük yaşta tarihin kahramanlarını öğrenmesi."

Uygulamayla öğrencilerin aynı zamanda hem sınıf kapılarını koruduğunu hem de bilgi sahibi olduklarını anlatan Kocakaya, öğrenci, veli ve öğretmenlerin uygulamayı çok beğendiklerini söyledi.

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİN TARİHİ ÖĞRENMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kocakaya, öğrencilerin derste ya da teneffüslerde kapılara giydirilen tarihin kahramanlarını görerek daha kolay öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çocuklar dersteyken bazen dikkati dağılabiliyor ve etrafa bakıyor, etrafa baktığında da kapıdaki resimleri görerek bir şeyler öğreniyor. Bu uygulamamız aynı zamanda ilkokuldaki çocuklar ortaokula gittiğinde bir nevi hazırlık için altyapı oluyor. Sömestr tatilinde Okul Aile Birliği ve hayırseverlerin yardımıyla kapılarımızı giydirdik. Uygulamamız çocuklara çok faydalı oldu, çocuklarımız genelde boş vakitlerinde sınıf kapılarını gezerek tarih hakkında bilgi ediniyor."

Kocakaya, Aziziye Belediyesi ile Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sınıftaki masa ve sıraların da farklı renklere boyandığına işaret ederek okulun fiziki şartların değişmesiyle öğrencilerin okula daha çok severek geldiğini anlattı.

Küçük yaşta öğrenilenlerin hafızada daha çok kalıcı olduğuna dikkati çeken Kocakaya, "Bir çocuğa küçük yaşta bir şeyler öğretirseniz akılda daha kalıcı olur. Biz de çocuklarımıza küçük yaştan tarihi sevdirmeyi amaç edindiğimiz için bu uygulamaya yaptık" dedi.

"TARİHİ KAHRAMANLARIMIZI ÖĞRENDİK"

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Vildan Ören de Kanuni Sultan Süleyman ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını sınıf kapılarından öğrendiğini söyledi. Ören, "Henüz derslerde görmediğimiz tarih bilgisini sınıfımızın kapılarında gördük ve öğrendik. Boş zamanlarımızda arkadaşlarımızla okulda kapıları gezerek tarihi kahramanlarımızı öğreniyoruz. Okul yönetimimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aynı okulun 3’üncü sınıf öğrencisi Canan Gündey ise uygulama sayesinde daha önceden hiç duymadığı ve bilmediği Osmanlı padişahlarının isimleri ile hayatlarını öğrendiğini söyleyerek "En çok Kanuni Sultan Süleyman ve Abdülhamid Han'ın hayatını okudum, onların başarısını kendime örnek aldım" dedi.