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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.04.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Bu okulda iyilik yapan kazanıyor… İyilik yapanı kutuya at, ödüllendir…

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Bu okulda iyilik yapan kazanıyor… İyilik yapanı kutuya at, ödüllendir…

Sivas'ta, beş yıl boyunca engelli öğrencisini kucağında taşıyan ve Cumhurbaşkanlığınca 'Yılın öğretmeni' seçilen Hakan Erarslan, hayata geçirdiği 'İyilik Kutusu' ve 'Dört Dörtlük' projeleriyle öğrencilerine vefa, yardımlaşma, paylaşma, dürüstlük gibi duyguları aşılıyor. 'İyilik Kutusu' projesi çerçevesinde öğrenciler, arkadaşlarından gördükleri iyilikleri kağıda yazarak kutuya atıyor, ay sonunda ise en çok iyilik yapan öğrenci ödüllendiriliyor.

Sivas'ta engelli bir öğrencisine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yılın öğretmeni' seçilen Hakan Erarslan, hayata geçirdiği yeni projelerle öğrencilerine vefa, yardımlaşma, iyilik, paylaşma, dürüstlük gibi duyguları aşılıyor.

Şu anda açıköğretim lisesine devam eden bedensel engelli öğrencisi Emre Dirici'yi ilkokuldayken beş yıl boyunca sınıfa kadar kucağında taşıyan ve geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ilden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen öğretmenler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Kılıçarslan İlkokulu sınıf öğretmeni 41 yaşındaki Hakan Erarslan, uyguladığı yeni projeleriyle dikkati çekiyor.

Bu okulda iyilik yapan kazanıyor… İyilik yapanı kutuya at, ödüllendir…
Sivas Valisi Davut Gül'ün de başarı belgesiyle ödüllendirdiği Erarslan'ın sınıfta uyguladığı 'İyilik Kutusu' projesi kapsamında, öğrenciler sınıf arkadaşlarından gördüğü bir iyiliği ve arkadaşının ismini kağıda yazarak kutuya atıyor. Ay sonunda en çok iyilik yapan öğrenci belirlenerek ödüllendiriliyor. Erarslan, hazırladığı bazı projelerin Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap haline getirildiğini söyledi.

Bu yıl 'İyilik Kutusu' projesi hazırladıklarını belirten Erarslan, "Çocuklar kendilerine yapılan iyilikleri kağıda yazarak kutuya atıyor, biz müdahil olmuyoruz. Kendi yaptığı iyiliği değil de kendisine yapılan iyiliği yazdırıyoruz, vefa duygusunu geliştirmek için. Amacımız çocuk kendisine yapılan iyiliği unutmasın" dedi.

Erarslan, her ay sonunda 'İyilik Kutusu'nu açtıklarını ve en çok iyilik yapan öğrenciyi isteğine göre sinemaya ve yemeğe götürdüklerini belirtti.

Bu okulda iyilik yapan kazanıyor… İyilik yapanı kutuya at, ödüllendir…

Projede çocukların iyilik yapmaya meyilli olduğunu gördüklerini ve bunu biraz daha pekiştirdiklerini söyleyen Erarslan, "Çocuklarda vefa duygusu ön plana çıktı ve davranışlarda çok önemli gelişme oldu. Sınıf içerisindeki davranışlarda, kurallara daha çok uyma, yardımlaşma, paylaşma ve cömert olma gibi özelliklerin pekiştiğini görüyorum" diye konuştu.

'DÖRT DÖRTLÜK' PROJEDE ELMALAR KIZARIYOR
Öğrencileri her yönden dört dörtlük yetiştirme anlamında hazırladıkları bir diğer projenin ise 'Dört Dörtlük' adlı proje olduğunu anlatan Erarslan, bu proje kapsamında ise hazırladıkları panoya öğrencilerin fotoğrafını astığını söyledi.

Her fotoğrafın altına çizilen elmayı dört parçaya bölerek içerisine okul içi davranışlar, evdeki davranışlar, çalışkanlık ve dürüstlük yazdığını söyleyen Erarslan, öğrencilerin davranışına göre elmanın dilimlerini kırmızıya boyadığını anlattı.

Bu okulda iyilik yapan kazanıyor… İyilik yapanı kutuya at, ödüllendir…

Erarslan, projenin başarıyla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Çocuk sınıf içerisinde güzel davranış yaptığında gidip elmasını boyuyoruz. Yıl sonunda dört bölümü de kıpkırmızı olan çocuğumuzu yine ödüllendireceğiz. Evdeki davranışları ise her hafta annelerine karne göndererek takip ediyoruz. Anneleri bizim belirlediğimiz davranışları işaretliyorlar. Eğer pano yemyeşil gelirse o hafta çocuğun elmasını biraz daha kızartıyoruz. Bu biraz daha hedefe yönelik bir proje, yıl sonunda tüm öğrencilerimizle bu hedefe ulaşabilirsek ne mutlu bize."

Öğrencilerden Rana Taşkın, kalemini evde unuttuğu bir gün arkadaşının kendisine kalem verdiğini, bu iyiliği kağıda yazarak kutuya attığını anlattı.

Meyra Temiz de bir arkadaşıyla yemeğini paylaştığını, proje sayesinde paylaşma, yardımlaşma ve iyilik duygularının arttığını söyledi.

Yiğit Çınar da yere düştüğünde kendisine yardım eden bir arkadaşının yaptığı iyiliği kağıda yazarak 'İyilik Kutusu'na attığını belirtti.

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