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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
04.10.2019 - 14:19, Son Güncelleme:/

Bu okulda imkânsızlık rafa kaldırıldı

Van’ın Erciş ilçesindeki Karlıyayla Ortaokulu'ndaki öğretmenler; öğrencilerinin tıraşını yaparken, ‘İyilik Atölyesi’nden de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu okulda imkânsızlık rafa kaldırıldı
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Van'ın Erciş ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 150 öğrenci kapasiteli Karlıyayla Ortaokulu'nda, geleceğin teminatı olan çocuklar için okul idaresi ve öğretmenler hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Öğrenciler; öğretmenler tarafından tıraş edilirken, giyim ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçları da ‘İyilik Atölyesi’nden karşılanıyor.

Karlıyayla Ortaokulu Müdürü Muhammed Akyüz, öğrencilerin fiziksel şartlarını düzenlemek için öğretmen, idare ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle okulda farklı etkinliklere imza attıkları söyledi. Akyüz, “Okulumuz 1500 rakımda bulunuyor. İlçe merkezine olan uzaklığı göz önüne alarak öğrencilerimizin lehine olacak bazı etkinliklerde bulunmak istedik. Faaliyetlerimizden bir tanesi ‘İyilik Atölyesi’ dediğimiz bir etkinlik. Bu etkinlikte Kızılay Erciş Şubesi ve dışarıdan gelen bazı yardımlarla beraber okulumuza kış ve yaz sezonlarında giyim ve kırtasiye malzemelerimiz geliyor. Bu malzemeleri öğrencilerimiz ‘İyilik Atölyesi’ne gelerek kimse görmeden ihtiyaçları olan ürünleri alıp gidiyor. Okulumuzda bunun yanı sıra berber atölyesi mevcut. Köyümüz ilçe merkezine uzak olması hasebiyle çocuklarımız berbere gitmekte zorlanıyor. Bu yüzden bizler burada öğrencilerimizi hem meslek liselerine yetiştirmek hem de ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlerimiz tarafından tıraşları yapılıyor. Aynı zamanda bir öğrencimiz de meslek lisesi hazırlığı için öğretmenimizle birlikte çocukları tıraş ediyor. Öğrencilerimiz okulun olduğu zamanlarda atölyemize gelerek hangi saç modelini isterlerse, öğretmenimiz tarafından o şekilde tıraşları yapılıyor.

Bu okulda imkânsızlık rafa kaldırıldı

Aynı zamanda kız öğrenciler de saçlarını düzeltmek istediklerinde berber atölyesinden yararlanabiliyor. Okulumuzda yine beden eğitimi, spor ve zeka oyunları atölyesi dediğimiz bir bölümümüz var. Yine yardımsever insanlarımızın desteğiyle öğrencilerimiz burada vakitlerini güzel bir şekilde değerlendiriyor. İlerleyen zamanlarda öğretmenlerimiz, idaremiz ve öğrencilerimizle hem Van’da hem de Erciş’te bir ilke imza atıp lokum ve şeker atölyesi kurmak istiyoruz. Bu açacağımız atölyedeki amacımız ise, hem öğrencilerimizi fiziksel hayata hazırlayıp, onların el becerisini geliştirmek, hem de okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunup ihtiyaçlarımızı hiçbir tarafa iletmeden kendi başımıza karşılamak istiyoruz’’ dedi.

Öğrencileri tıraş eden Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Ozan Sarıaslan ise okula atandığında en büyük şansının idareden yana olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İlk geldiğimde öğrencilerin saçları çok düzensizdi. Hem düzen hem de temizlik açısından müdürümden izin alarak öğrencileri tıraş etmek istedim. O da sağ olsun yardımcı oldu ve bu berber atölyesini kurarak öğrencilerimizi tıraş etmeye başladık. Öğrencilerimiz, velilerimiz bu etkinlikten hayli mutlu."

Farklı etkinliklerden istifade eden öğrenciler ise okul müdürü, öğretmen ve hayırsever vatandaşlara bu imkânı kendilerine sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

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