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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:/

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

Babasının desteği sayesinde öğretmen olan Ispartalı Şeyma Durmuş, ilk görev yeri olan Ağrı'daki köyde çocuklarla babalarını kaynaştırmak için ‘Babam Ağrı’ projesini başlattı. Okula gelerek çocuklarıyla oyunlar oynayan, saçlarını tarayan, dans eden babalar, çocukların dünyalarına renk katıyor.

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu
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Babasının ilgisi ve desteğiyle hayali olan öğretmenliğe adım atan Ispartalı öğretmen Şeyma Durmuş, ilk görev yeri Ağrı'daki köyde babalar ve çocuklarını kaynaştırmak için ‘Babam Ağrı’ projesini hayata geçirdi. Bu eğitim öğretim sezonu başında kent merkezine bağlı Cumaçay köyündeki ilkokula ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Durmuş, öğrencilerinin babalarıyla arasındaki iletişim eksikliğini hayata geçirdiği projeyle ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İlk başlarda zorlanmasına rağmen babaları çocuklarıyla sınıfta ağırlayan Durmuş, öğrencilerin babalarıyla güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Babaları oyunlara ortak eden, çocuklarının saçlarını taratan, dans ettirten ve çocuklarının farklı yönlerini onlara yansıtan Durmuş, böylece öğrencileriyle babaları arasında daha güzel ilişki kurulmasını sağlıyor.

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

‘BABAMIN BANA VERDİĞİ ŞANSIN ÖĞRENCİLERİME VERİLMESİNİ İSTEDİM’
Durmuş, köyde öğretmenlik yapmanın çok daha faydalı olduğunu söyledi. Kendisinin de köyde eğitim gördüğünü, başarılı olduktan sonra Ankara'da eğitimine devam ettiğini anlatan Durmuş, başarısını babasının desteği ve yakın ilgisine borçlu olduğunu belirtti. Köye ilk geldiğinde babaların kendilerini geride tuttuklarını, çocuklarını göstererek sevmek istemediklerini fark ettiğini söyleyen Durmuş, şunları anlattı:
"Bunu problem olarak gördüm. O yüzden de çocukların hepsine babamın bana verdiği şansın, sağladıklarının öğrencilerime verilmesini istedim. Babam beni masallarla büyüttü. Halen masallara inanan ve buna çocukları da inandırmak isteyen biriyim. Şansıma okul öncesi öğretmeni oldum. Kişiliğime çok yakın olduğunu düşünüyorum çünkü çocuklarla olmayı çok seviyorum.

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

BU KIVILCIMIN BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYORUM
Ben sadece vesile olmak istedim. Projenin de hayata geçirilebileceğini aslında bilmiyordum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin'in kapısına heyecanla dayandım, projemle yakından ilgilendi. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü ilk olarak buradan başlayan kıvılcımın bütün Türkiye'ye yayılıp bir ateşe dönüşmesini istiyorum. Burada çok güzel dönütler alıyorum. Projenin ilk başlarında babalar, 'Senin işin gücün yok mu? Niye böyle şeyler yapıyorsun?' gibi tepkiler gösterdi. Çağırdığımda gelmek istemeyenler oldu. 'Kapınıza dayanacağım, geleceksiniz ve benim çocuklarımla ilgileneceksiniz.' dedim. Sonra benden yaka silkerek gelmeye başladılar.

Şimdi bu iş benim istediğim noktaya geldi. Gün içinde babalar okula gelip çocuklarla ilgilenebiliyor. Bu işte artık onlar da gönüllü. Öğrenciler bana 'Öğretmenim babalar çok eğlenceliler.' diyor. Babaların göründüğü gibi somurtkan olmadığını görüyorlar. Proje okula, köye ve en önemlisi öğrencilere önemli katkıları oluyor. Öğretmenlik hayatım boyunca projeyi devam ettireceği.”

 

‘BÖLGEDE İHTİYAÇ DUYULAN BİR PROJE’
Projeyi yerinde görmek üzere köye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin de çalışmadan etkilendiğini söyledi. Projenin çok etkili olduğunu babaların çocuklarla yaptığı etkinliklerde gördüğünü belirten Tekin, "Babalar sürekli burada ve etkinlikler yapıyor. Böylelikle çocuklarla babaları arasındaki o bağ daha da güçlendiriliyor. Gerçekten bu bölgede babayla çocuk, babayla okul kaynaşmasında ihtiyaç duyulan bir proje. Biz bunu burada başlattık. Bunu özellikle merkeze bağlı köylerimiz başta olmak üzere bütün köy okullarımızda sürdürmek istiyoruz" dedi.

Bir kız öğrencinin saçını tarayan Tekin, projeyi hayata geçiren Durmuş ile velilere teşekkür etti.

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

‘ÇOCUKLARI SEVMEKTEN KAÇINMAYIN, UTANMAYIN’
Sınıfta astronot olmak isteyen kızını havaya kaldıran, saçlarını tarayan köy imamı Bayram Kantar da okuldaki eğitimden memnun kaldıklarını söyledi. Durmuş'un isteği doğrultusunda okula geldiğini, kızı ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten Kantar, "Çocukları sevmekten kaçınmayın, utanmayın. Çocuk sevgiye muhtaçtır. Büyüklerin yanında çocuklara karşı sevgide bir utanma oluyor. 'Benim çocuğum babamın yanında gelip oturamaz, babamın yanında sevemem, ayıptır.' deniliyor. Bunlar ayıp değil. Onlarla ne kadar çok zaman geçirirsek, ilgili olursak, onlar o kadar mutlu olur ve geleceğe daha iyi hazırlanır" diye konuştu.

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

Oğluyla Kızılderili dansı yapan veli Mehmet Çetin de çocuklarını büyüklerinin yanında sevmekten çekinen velilerin olduğunu söyledi. Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çocuklar, Allah'ın kanatsız melekleri. Onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak, onları sevmek gerekiyor. Biz de hocamıza destek veriyoruz. Proje, çocuklarımızla daha çok vakit geçirmemizi sağladı. Çocuklarımıza ayırabileceğimiz bir vaktimizin olduğunu öğrendik. Çocuklar, ilgimizi görüyor. Olumlu anlamda değişmeye başladılar. Bizimle büyüyorlar. Biz her gün bir etkinlik yapıyoruz. Bugün Kızılderili olduk. Evde de benzer etkinlikler yapıyoruz zaten. Güzel oluyor bizim için."

Bu okulda çocuklar babalarıyla daha mutlu

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