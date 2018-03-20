Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

Hindistan Chennai’deki yeni bir okul projesi, son günlerde dünyanın gündeminde. Ortaöğretim düzeyinde eğitim verecek kurumun önceliği, öğrencilerin akademik başarısı değil, mutluluk. Buna göre öğrencilerin açık havada özgürce dolaşabileceği ve tarım yapabileceği kampüste, küçük ve çok sayıda tesis yer alacak. Müfredatı ise öğrenciler oluşturacak.

KÜÇÜK TESİSLERLE BİR EĞİTİM KÖYÜ

Okulun mimari yapısı mutluluğa uygun olarak inşa edilecek. Büyük eğitim binalarının kampüste işi olmayacak. Bunun yerine içinde matematik, fen bilimleri gibi farklı branşlarda eğitimin yapılabileceği küçük ölçeklerde tesisler bulunacak.

Kampüs, öğrencilerin yürüyüş parkurlarıyla açık havada özgürce dolaşmasına izin verecek. Ayrıca meditasyon bölümleri ve mutfak bilimleri dersi için de bir mutfak kurulacak. Eğitim araştırmaları yapacak bir eğitim mükemmeliyet merkezinin de yer alması planlanıyor.

ÖĞRENCİLER TAVUK VE KEÇİ BESLEYECEK

New York merkezli inşaat firması Kurani tarafından hayata geçirilecek projede, yeşil ve su ilham verecek bir şekilde kullanılacak. Kampüsün ortasında bir genel merkezin, çevresinde ise diğer küçük yapıların yer alması düşünülüyor.

Kampüsü çevreleyen en dış kısmı ise öğrencilerin tarım yapabileceği alanlardan oluşacak, gençler tavuk ve keçi gibi hayvanların bakımını üstlenecek. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akan nehrin sesini dinleyip, balıkları besleyebileceği ‘Zen Bahçeleri’ de oluşturulacak.

HARVARD’IN ARAŞTIRMASI KULLANILDI

Projede, Harvard Üniversitesi’nin uzun soluklu ‘mutluluk’ araştırmasından faydalanıldı. Buna göre kampüste öğrencilerin rahatça vakit geçirebileceği, arkadaşlarıyla projeler üzerinde çalışabileceği merkezler de kurulacak.

Öğrenciler, kişisel müfredat ve çalışma programlarını özgürce yaratabilecek. Öğrencilerden matematik gibi dersleri ezberlemeleri değil, gerçek dünya problemlerine bunları kullanarak çözüm bulmaları beklenecek. Gençler kodlama, roket yapımı ve tiyatro yazımı gibi dersler de alabilecek.