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    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    Önder ÖNDEŞ
    20.03.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Hindistan’da kurulacak yeni bir okul, notlar yerine mutluluğa odaklanacak. Bu yıl başlayacak yapım süreci 2020’de sona erecek. Riverbend Okulu, ilk etapta 300 öğrenci alacak. Okulda müfredatı öğrenciler oluşturacak ve tarım yapacaklar.

    Hindistan Chennai’deki yeni bir okul projesi, son günlerde dünyanın gündeminde. Ortaöğretim düzeyinde eğitim verecek kurumun önceliği, öğrencilerin akademik başarısı değil, mutluluk. Buna göre öğrencilerin açık havada özgürce dolaşabileceği ve tarım yapabileceği kampüste, küçük ve çok sayıda tesis yer alacak. Müfredatı ise öğrenciler oluşturacak.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    KÜÇÜK TESİSLERLE BİR EĞİTİM KÖYÜ
    Okulun mimari yapısı mutluluğa uygun olarak inşa edilecek. Büyük eğitim binalarının kampüste işi olmayacak. Bunun yerine içinde matematik, fen bilimleri gibi farklı branşlarda eğitimin yapılabileceği küçük ölçeklerde tesisler bulunacak.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    Kampüs, öğrencilerin yürüyüş parkurlarıyla açık havada özgürce dolaşmasına izin verecek. Ayrıca meditasyon bölümleri ve mutfak bilimleri dersi için de bir mutfak kurulacak. Eğitim araştırmaları yapacak bir eğitim mükemmeliyet merkezinin de yer alması planlanıyor.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    ÖĞRENCİLER TAVUK VE KEÇİ BESLEYECEK
    New York merkezli inşaat firması Kurani tarafından hayata geçirilecek projede, yeşil ve su ilham verecek bir şekilde kullanılacak. Kampüsün ortasında bir genel merkezin, çevresinde ise diğer küçük yapıların yer alması düşünülüyor.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    Kampüsü çevreleyen en dış kısmı ise öğrencilerin tarım yapabileceği alanlardan oluşacak, gençler tavuk ve keçi gibi hayvanların bakımını üstlenecek. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akan nehrin sesini dinleyip, balıkları besleyebileceği ‘Zen Bahçeleri’ de oluşturulacak. 

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    HARVARD’IN ARAŞTIRMASI KULLANILDI
    Projede, Harvard Üniversitesi’nin uzun soluklu ‘mutluluk’ araştırmasından faydalanıldı. Buna göre kampüste öğrencilerin rahatça vakit geçirebileceği, arkadaşlarıyla projeler üzerinde çalışabileceği merkezler de kurulacak.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    Öğrenciler, kişisel müfredat ve çalışma programlarını özgürce yaratabilecek. Öğrencilerden matematik gibi dersleri ezberlemeleri değil, gerçek dünya problemlerine bunları kullanarak çözüm bulmaları beklenecek. Gençler kodlama, roket yapımı ve tiyatro yazımı gibi dersler de alabilecek.

    Bu okul mutluluğun peşine düşüyor... Öğrenciler kendi müfredatlarını oluşturacak, tarım yapacak

    Etiketler: OKUL , ÖĞRENCİ , Eğitim , Harvard Üniversitesi
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