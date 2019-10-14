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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:58, Son Güncelleme:/

Bu okul kendi elektriğini kendi üretiyor

Bursa'da bir lise, kurduğu sistemle elektriğini kendi üretiyor.

Bu okul kendi elektriğini kendi üretiyor
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Bursa'da bir lise, kurduğu sistemle elektriğini kendi üretiyor. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü öğrenciler, okulun çatısına kurdukları güneş enerjisi panelleri ile okulun biri katının elektriğini ücretsiz hale getirdi. Bursa'da bu alanda tek olan bölümde okuyan öğrenciler, yaptıkları çalışmalarla örnek projelere imza atıyor. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, yenilebilir enerji firmalarında iş imkanı bulabiliyor. Yeteneklerini gösteren öğrenciler, okula kurdukları sistemle okulun daha az elektrik faturası ödemesini sağlıyor.

Bölümlerinin Bursa'da tek olduğunu ifade eden Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Hüseyin Şahin, “Bölümümüz 2014 yılında faaliyete geçti. Burada daha çok güneş enerjisi sistemleri üzerine öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Okulumuzun çatısına güneş panelleri yerleştirerek okulun bir katının enerjisini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler güneş panelinden ve rüzgar tribününden enerji üreten firmalarda iş imkanı bulabiliyor” dedi. Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Okul Mdürü Abdullah İnce, “Okulumuzda Bursa'da tek olan Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Bölümü bulunmakta. Öğrencilerimiz yenilenebilir teknolojisini öğreniyor. Öğrencilerimiz okulumuzun çatısına kurduğu güneş paneli sistemiyle okulumuzun bir katının enerjisini ücretsiz karşılıyor. Öğrencilerimi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

 

 

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