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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
04.05.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Bu öğretmenler kendilerini de eğitiyor

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Bu öğretmenler kendilerini de eğitiyor

Üsküdar'daki bir ilkokulun öğretmenleri, yeni neslin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için 'Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri' adlı bir projeye imza attı. Proje kapsamında kişisel gelişim ve eğitim üzerine dünya çapında yazılmış kitapları okuyan öğretmenler, her ay bir araya gelerek o ayın kitabını tartışıyor.

Üsküdar'da bulunan Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, ayda bir, kendilerini mesleklerinde daha iyi noktalara getirecek kişisel gelişim ve eğitim üzerine okudukları kitapları paylaşıyor.

Deniz-İş İlkokulu'nun öğretmenleri, gelişen dünyanın yeni nesil gençlerine ayak uydurmak için, 'Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri' adlı bir projeye imza attı.

Projede her öğretmen mesleki anlamda onları daha iyi noktalara taşıyacak kişisel gelişim ve eğitim üzerine kitapları okuyor, daha sonra ayda bir düzenlenen buluşmada her öğretmen, okuduğu kitabı, slaytlar eşliğinde meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Bu öğretmenler kendilerini de eğitiyor

Deniz-İş İlkokulu Müdür Yardımcısı Züleyha Birinci, değişen ve gelişen dünya koşullarında çocukların da hızla geliştiğini, bu yüzden kendilerini sürekli geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Kendilerini geliştirmek için başlattıkları çalışmaya, 'Okuduğumuzu paylaşma ve tartışma saatleri' adını verdiklerini anlatan Birinci, bu etkinlikle her öğretmenin ayda bir gün gerçekleştirilen buluşmada okuduğu kişisel gelişim ve eğitimle ilgili kitapları meslektaşlarına slayt gösterileri eşliğinde anlattığını belirtti.

Bu şekilde öğretmenlerin bakış açılarını geliştirmeyi ve çocukların değişen dünya koşullarındaki ihtiyaçlarını anlayabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Birinci, "Çocuklar dünyadaki değişimlere o kadar hızlı ayak uyduruyor ki biz eğitim fakültesinden aldığımız bilgilerle devam edersek onlarla aynı dili konuşamıyor duruma gelebiliriz. Çünkü çocuklar çok hızlı ilerliyor. Öğretmenlerin de aynı şekilde onlarla birlikte yürümesi gerekiyor" dedi.

Bu öğretmenler kendilerini de eğitiyor

'EĞİTİMDEKİ SORUNLAR HER YERDE AYNI'
Birinci, yurtiçi ve yurtdışında yazılmış kitapları okuduklarını, bu sayede dünyadan farklı bakış açılarını görme fırsatı yakaladıklarını anlattı. Okudukları kitaplarda dünyadaki eğitim sistemlerinin sorunları ile Türkiye'dekilerin birbirinden farklı olmadığını gördüklerini de söyleyen Birinci, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün benim anlattığım 'Okulu Yeniden Kurmak' adlı, ünlü ve iyi bir eğitimcinin Amerika'daki eğitim sisteminin sorunlarını içeren bir kitabının özetini arkadaşlarıma anlattım. Bugünkü kitap sonunda şunu gördük, onların sorunları da bizden çok farklı değil, aynı bizim eleştirdiğimiz konuları eleştiriyorlar. Okul müdürlerine, öğretmenlere, çocuklara önerdikleri şeyler aşağı yukarı bizimkilerle paralellik içeriyor. En azından bu bizi rahatlattı. Onlardan biz de fikir alabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki ülkemizdeki eğitim politikalarıyla ilgili yapılan çalışmaları da okuyoruz. Onlardan da fikirler alıyoruz. Bu şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

Bu öğretmenler kendilerini de eğitiyor

'DÜNYADAKİ GELİŞİMİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR'
Proje kapsamında okuduğu kitabı gelecek ay meslektaşlarıyla paylaşmaya hazırlanan Deniz-İş İlkokulu öğretmenlerinden Nuran Nuhoğlu da çalışmanın birlik, beraberlik ve iletişim açısından kendilerine çok faydalı olduğunu söyledi.

Dünyadaki gelişmeleri yakalamak için okumanın çok önemli olduğunu anlatan Nuhoğlu, "Eğitim değişiyor, gelişiyor, dünya gelişiyor. Farkındalığımızı artırıp, dünyadaki gelişimi yakalamamız gerekiyor. Okumalıyız, okumak zorundayız. Okuduklarımızı da bu tip etkinliklerde paylaşmalıyız" dedi.

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