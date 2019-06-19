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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.06.2019 - 15:56, Son Güncelleme:/

Bu ‘hamle’ler başarı getirdi

100 okuldan 511 sporcu, ‘2019 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’nde yarıştı. Karamanda gerçekleşen ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sonuçları belli oldu. Kazananlara, dört kategoride ödülleri verildi.

Bu ‘hamle’ler başarı getirdi
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‘2019 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ yarışması Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Doğa Koleji Isparta Kampüsü ortaokul öğrencileri, ‘Yıldız Kızlar’ kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada okullarını temsil eden ortaokul öğrencileri; Naz Balyemez, Nehir Yalçın, Sudenaz Yalçın, Nazire Yağmur Önel, Nehir Köroğlu, Zeynep Karabulut, performanslarını gösterirken, Antrenör Öğretmen Ender Yalçın da onların heyecanını paylaştı.

511 SPORCU KATILDI
Türkiye finaline kalan 100 okuldan 511 sporcu, başarı için her hamleyi yaptı. Altı tur süren turnuvanın ardından kazanan yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül töreninde dört kategoride; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli teknolojik ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar; birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar; ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad; dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.

‘OKULDA ÖĞRENDİKLERİNİ PEKİŞTİRİYORLAR’
Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı aldıkları dereceyle ilgili şunları söyledi:
“Türkiye çapında ve uluslararası platformlarda satranç turnuvalarına katılan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimi sahada maçlarına başarılı bir şekilde uyguladıklarında; okulda öğrendikleri bilgiler pekişirken, özgüvenleri de gelişmiş oluyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve sahip oldukları becerileri uygulamaya dönüştürebilmeleri için grup maçlarına ve bireysel olarak turnuvalara katılmaları önem taşıyor.”

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