Bu ‘hamle’ler başarı getirdi
100 okuldan 511 sporcu, ‘2019 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’nde yarıştı. Karamanda gerçekleşen ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sonuçları belli oldu. Kazananlara, dört kategoride ödülleri verildi.
‘2019 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği’ yarışması Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Doğa Koleji Isparta Kampüsü ortaokul öğrencileri, ‘Yıldız Kızlar’ kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada okullarını temsil eden ortaokul öğrencileri; Naz Balyemez, Nehir Yalçın, Sudenaz Yalçın, Nazire Yağmur Önel, Nehir Köroğlu, Zeynep Karabulut, performanslarını gösterirken, Antrenör Öğretmen Ender Yalçın da onların heyecanını paylaştı.
511 SPORCU KATILDI
Türkiye finaline kalan 100 okuldan 511 sporcu, başarı için her hamleyi yaptı. Altı tur süren turnuvanın ardından kazanan yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül töreninde dört kategoride; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli teknolojik ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar; birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar; ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad; dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.
‘OKULDA ÖĞRENDİKLERİNİ PEKİŞTİRİYORLAR’
Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı aldıkları dereceyle ilgili şunları söyledi:
“Türkiye çapında ve uluslararası platformlarda satranç turnuvalarına katılan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimi sahada maçlarına başarılı bir şekilde uyguladıklarında; okulda öğrendikleri bilgiler pekişirken, özgüvenleri de gelişmiş oluyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve sahip oldukları becerileri uygulamaya dönüştürebilmeleri için grup maçlarına ve bireysel olarak turnuvalara katılmaları önem taşıyor.”
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