Bu fikirler ‘iz’ bırakacak

TÜGİAD Ankara Şubesi ve Atılım Üniversitesi ortaklığı, MAG Medya desteğiyle yapılan ‘İş Fikri Yarışması’ 11 Nisan’da sonuçlanacak. 11 Nisan’da ödül töreninin yapılacağı yarışmada dereceye giren proje sahipleri AR-GE Projesi Yazma & Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları & Mentörlük Desteği almaya hak kazanacak. Ayrıca, birinciye 50 bin; ikinciye 30 bin ve üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek. İlk aşamayı geçen tüm yarışmacılara, ücretsiz olarak Fikri Mülkiyet & Sunum Teknikleri & Proje Hazırlama eğitimleri de sunulacak. Yarışmanın ana hedefi; gerek yenilikçi teknolojiler gerek sosyal start-uplar konusunda girişimcilere ve vizyonu açık beyinlere mentorluk yapmak, eğitimler düzenlemek, yatırım yapmak ve bu yolla dünyanın vizyonunu şekillendirecek global fikirlerle yatırımcıları bir araya getirerek hem ülkemize hem de bu ekosisteme gerekli desteği vermek.