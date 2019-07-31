Bu festivalin geliri burs olacak
İTÜ Vakfı Öğrenci Projesi kapsamında düzenlenen ‘Back to school 19 Festivali’, 28 Eylül'de İTÜ Stadyumu’nda yapılacak. Birçok ünlü ismin yer alacağı festivalin geliri burs olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜ Vakfı Öğrenci Projesi kapsamında düzenlenen ‘Back to school 19 Festivali’, 28 Eylül'de Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek. İTÜ Stadyumu’nda yapılacak festivalde, Haluk Levent, Ceza, Melek Mosso, Nova Norda, Hey! Douglas gibi ünlü isimlerin yanı sıra İTÜ öğrenci grupları da sahne alacak.
Biletler, Biletix üzerinden satışa çıkarıldı. Fiyatlar, İTÜ öğrencilerine 60 TL misafirlere ise 90 TL olarak belirlendi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın getirdiği bir uygulamayla, İTÜ Vakfı'na kalacak gelirin tamamı öğrenci burs fonuna aktarılacak. 2013'ten beri İTÜ Vakfı'nın yaptığı veya organizasyonun içinde olduğu her konserde, Vakfa kalan pay öğrenci burs fonuna ayrıldı. Bu payın toplandığı havuzla her öğretim döneminde dokuz ay boyunca nakit, yemek ve yurt olarak İTÜ'lü öğrencilere burs verildi. Bu konserin geliriyle de nakit, yemek ve yurt bursu verilecek.
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