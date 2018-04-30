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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
30.04.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Bu eğitimi almayan 'uygulama öğretmeni' olamayacak

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Bu eğitimi almayan 'uygulama öğretmeni' olamayacak

MEB ve YÖK ortaklığında hayata geçirilen 'Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı' eğitimlerini almayanlar uygulama öğretmenliği yapamayacak.

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) iş birliğiyle öğretmenlik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2016 yılından itibaren sürdürülen projelerden birisi olan 'Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı' eğitimleri Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi yürütücülüğünde devam ediyor. Eğitimlerin son durağı ise Erzurum oldu.

MEB’in talebi üzerine düzenlenen eğitimlere Türkiye’nin bütün illerinden 177 formatör uygulama öğretmeni katıldı. Eğitimler UÜ Eğitim Fakültesi’nde 'Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları için İyi öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli' adlı TÜBİTAK EVRENA proje ekibinden öğretmenlik uygulaması koordinatörü Doç. Dr. Esim Gürsoy, proje yürütücüsü Doç. Dr. Nermin Bulunuz, araştırmacı Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, bursiyer Araştırma Görevlisi Umut M. Salihoğlu ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve YÖK ile İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Eğitim Uzmanı Osman Yıldırım ve Mustafa Sağlam tarafından verildi. Öğretmenler MEBBİS sistemi uygulamalarına ilaveten TÜBİTAK projesine konu olan 'Klinik Danışmanlık Modeli' hakkında bilgilendirildi.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Nermin Bulunuz, eğitimi alan öğretmenlerin kendi illerine dönüp diğer uygulama öğretmenlerini de bilgilendirdiğini anlattı. MEB’in yeni uygulamasıyla bu eğitimleri almayan ve sertifikası olmayan öğretmenlerin 'Uygulama Öğretmeni' olarak görev alamayacağını belirten Bulunuz, “Farklı illerde olduğu gibi Bursa’da da bu eğitimleri veriyoruz. En son 26 Mart ve 27 Nisan tarihleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, Yalova’da 17 okulda toplam 554 öğretmene eğitim verdik. Bu eğitimleri alan uygulama öğretmenlerinin sayısını arttırmak için benzer seminerler zincirine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de devam edilmesi konusunda planlamalar yapıyoruz” dedi.

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