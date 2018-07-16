Bu bölümü seçen öğrencilere burs
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yerleşerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye burs verilecek.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğretim süresi olan dört yıl boyunca (isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam 10 ay süre ile 500 TL karşılıksız burs verileceğini söyledi.
Burs verilmesiyle ilgili koşulun, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alacağını belirten Prof. Dr. Savaş şöyle devam etti:
“Uşak Üniversitesi tekstil, deri ve seramik (DTS) alanlarında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması pilot üniversitesi olarak üç alanda odak üniversite. Bu bağlamda tekstil mühendisliği bölümüne yerleşen ilk 10 sıradaki öğrencilere verilecek burs önemli. Tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize burs verecek olan UOSB Yönetimine teşekkür ediyorum. Mühendislik fakültesi teoriyi pratikle birleştirdiği uygulama dersleri ve uygulama alanlarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi veriyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle