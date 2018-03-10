Bu bölümden mezun olanların işi hazır

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren İskur Tekstil arasında öğrencilerin istihdamı konusunda protokol imzalandı. İskur Tekstil binasındaki toplantı salonunda düzenlenen törene Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İskur Tekstil Şirketi Genel Müdürü Ekrem Kul, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari İskur Tekstil Şirketi Genel Müdürü Ekrem Kul arasında tekstil teknolojileri bölümü öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından istihdam edilmelerine yönelik protokol imzalandı.

ÖĞRENCİLER MEZUN OLDUKTAN SONRA İSTİHDAM EDİLECEK

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, tekstil teknolojileri alanıyla birlikte toplam yedi alanı okul bünyelerinde bulundurduklarını söyledi.

Güçmen, “2013’ten beri özellikle İskur ile bizim, son sınıf öğrencilerinin işletme becerisi aldıkları fabrikada bulunuyoruz. Fabrikamızla olan iş birliğimizi, iletişimimizi gün itibariyle protokol ile resmileştirdik. Bu protokolle tekstil teknolojisi alanında okuyan öğrencilerimiz son sınıfa geldiğinde, işletmede beceri eğitimlerini bu fabrikada alacaklar. Mezun olduktan sonra da bu öğrencilerimizin tamamı bu fabrikada çok rahat bir şekilde istihdam edilecek. Biz tekstil teknolojisi alanının bulunduğu tek okul olma hasebiyle, Diyarbakır’da tekstilkent projesinin gelişmesiyle birlikte öğrencilerimizin tekstil teknolojileri alanını tercih etmeleri telkininde bulunabiliriz. Tekstil teknolojileri alanında 126 öğrencimiz mevcut, bunun üçte birlik kısmı son sınıfta” dedi.

“MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER YETMİYOR”

Daha sonra konuşan İskur Tekstil Fabrikası Genel Müdürü Ekrem Kul, kendilerinin dört yıl önce bu fabrikayı burada yapmaya karar verdiklerinde eğitimin liyakatın bilimle beraber sanayide olması gerektiğine hep inandıklarını söyledi.

Kul, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, ülkemizde hep eksiklik olan eğitimle sanayinin işbirliği projeleri, sahada öğrencilerin pratik yapabilmesi önündeki engelleri biliyoruz. Burada biz algıyı kırıp bunu bilimde eğitimde temelli, işletmelerimizde, sahamızda sözde değil özde, gerçek bir işbirliğiyle bunu sürdürüyoruz. Bunu da artık bugün yaptığımız protokolle taçlandırmaya karar verdik. Toplamda 1.000’in üzerinde bir çalışan sayısına ulaşma hedefimiz var. Bu bağlamda, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi bölümünde her yıl mezun olan öğrencilerimizin sayısı bize yetersiz. Bu arkadaşlarımızın tamamı bu protokolle birlikte etkin bir şekilde stajlarını burada yapacak. Stajları bittikten sonra bu arkadaşlarımızın hepsini istihdam edeceğiz. Tüm hedefimiz buna yönelik.”

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı. Daha sonra öğretmenler ve öğrenciler fabrikayı gezdi.