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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.05.2019 - 17:42, Son Güncelleme:/

Bu bienalin sanatçıları çocuklar oldu

‘Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 7-17 Mayıs arasında düzenlenen ve ‘Başka’ temasıyla gerçekleştirilen bienalde, 38 ilden öğrencilerin hazırladığı eserler sergileniyor.

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Türk Eğitim Derneği (TED), öğrencilere estetik farkındalık kazandırıp, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve kendilerini sanat yoluyla ifade edecekleri yaratıcı ortamları sunmak amacıyla yola çıktı. TED İzmir Koleji ev sahipliğinde, İzmir’de Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali düzenlendi. 7 Mayıs’ta başlayan ‘Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’, 17 Mayıs’a kadar Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde devam edecek. Danışmanlığını Murat Pilevneli’nin üstlendiği bienalde Türkiye genelindeki TED öğrencilerinin eserleri sergileniyor.

‘GENÇLERİN, ESTETİK BAKIŞ AÇISI KAZANMALARINI ÖNEMSİYORUZ’
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, akademik yetkinliklerin yanı sıra gençlerin sanat, bilim ve sosyal yaşama dair estetik bakış açısı kazanmalarını önemsediklerini söyleyerek, “TED İzmir Koleji bünyesinde, farklı branşlarda profesyonel sanat eğitimi vermek amacıyla Sanat Akademisi’ni hayata geçirdik. Sanat Akademisi’nde kendi öğrencilerimizin yanı sıra diğer okullarda okuyan öğrencilere de uluslararası standartlarda sanat eğitimi veriyor ve yeteneklilerin, farklı branşlarda profesyonel eğitim almasını sağlıyoruz. İzmir’in ilk ve tek ‘Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ni yaparak farkımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.

10 GÜN SÜRECEK
‘Başka’ temasıyla gerçekleştirilen bienalde, öğrencilerin resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamaları eserlerinin yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri de yer alıyor. Müzik performansları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla 10 gün boyunca İzmir’in farklı yerlerinde devam eden bienal, çocuklara günümüzdeki sanatsal gelişmeleri izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı sunuyor.

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