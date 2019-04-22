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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can TUR - Antalya Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu 3-A Sınıfı Öğrencisi
22.04.2019 - 09:01, Son Güncelleme:/

Bu bayram, bize en güzel hediye

23 Nisan bana hep Atatürk’ün çocuk sevgisinin ne kadar derin olduğunu hatırlatıyor. Atatürk bizi o kadar severdi ki bize Meclis’in açıldığı günü armağan etti. O biliyordu bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. O Meclis’te biz çocuklar oturacağız. Dünyanın hiçbir ülkesi çocuklara hiç bu kadar değer veren bir lidere sahip olmamıştır.

Bu bayram, bize en güzel hediye
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Çocuk bayramı; Bayram deyince aklıma hep mutluluk, sevinç, eğlenme ve oyun geliyor. Haa bir de hediye.

Çocuk demek zaten o değil mi? Çocukları en çok ne mutlu eder? Oyun, sevilmek, eğlence ve hediye. Çocuklara verilebilecek en güzel hediye bayramdır. Çocukları anlamak bu kadar zor mu? Aslında çok kolay. Ama bunu neden herkes bu kadar çabuk anlamıyor? Çocuk hakları var. Bizim hakkımız ama dünya neden bunu görmüyor?

ATATÜRK BÜTÜN ÇOCUKLARI EŞİT SEVERDİ
Herkes Atatürk kadar neden bize değer vermiyor? Bir 23 Nisan günüydü. Bayram vardı. Annem beni eğlenmem için gezmeye götürmüştü. Restaurantta yemek yemek için oturmuştuk. Yemeğimizi yerken gözüme bir çocuk takıldı. Yoldan geçenlere selpak satıyordu. Çocuk benim yaşlarımdaydı. Boyu da benim kadardı neredeyse. Hava serin olmasına rağmen ayaklarında terlik vardı. Çorapsızdı ve tişörtü de çok eskimişti.

Gözüm hep o çocuğa takılıyordu. Aklıma bir sürü soru geliyordu. Acaba bu çocuk neden bayramda gezmiyor, eğlenmiyor diye. Kimse ona hediye vermedi. Acaba Atatürk 23 Nisan’ı ona hediye etmemiş miydi? Yoksa ona bayram değil mi bugün?

Annem de anlamıştı benim üzüldüğümü. Annemin yüzüne baktığımda o da üzülmüştü. O zaman dedim ki, keşke Atatürk olsaydı. Atatürk onun çalışmasına izin vermezdi. Onun okula gitmesini sağlardı. Çünkü o bütün çocukları eşit sever ve korurdu.

HİÇBİR ÜLKE ÇOCUKLARA BU KADAR DEĞER VEREN LİDERE SAHİP OLMADI
Atatürk bizi o kadar severdi ki bize Meclis’in açıldığı günü armağan etti. O biliyordu bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. O Meclis’te, biz çocuklar oturacağız. Dünyanın hiçbir ülkesi çocuklara hiç bu kadar değer veren bir lidere sahip olmamıştır.

Ben doğmadan çok önce vefat etmiş Atatürk. Ben onu hiç görmedim. O da beni görmedi. Hiç görmediği çocuklara bile bayram hediye etmiş. Kendisinden sonra doğacak çocukları bile düşünen bir lider.

23 Nisan bana hep Atatürk’ün çocuk sevgisinin ne kadar derin olduğunu hatırlatıyor.

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