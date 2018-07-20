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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
20.07.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Bu alışveriş matematik için

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Bu alışveriş matematik için

Gerek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gerekse Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencileri en çok zorlayan test, matematik oldu.

Sorular diğer yıllara göre farklıydı ve çoğu öğrenci zorlandı. Ancak Türkiye’nin PISA istatistikleri de matematikte ‘başarısızlığımızı’ net bir şekilde gösteriyor. Bu konuda bir matematik öğrenimi, öğretimi reformuna ihtiyaç olduğu açık. 2016’da Varkey Vakfı’nın ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday 10 finalist arasında gösterilen Finlandiyalı Maarit Rossi’ye göre, matematik öğretiminde hâlâ yüzyıl öncesindeki modeller kullanılıyor, oysa bunun yerine disiplinlerarası, yaparak öğrenme ve grup çalışmasına dayalı bir modele ihtiyaç var. O, öğretmenlere öğrencilerini market alışverişine göndermelerini tavsiye ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’ni ziyaret eden Rossi, matematiği farklı öğretme önerilerini arkadaşımız Önder Öndeş’e anlattı: 

HAYATTA KULLANMAK İÇİN ÖĞRETİLMELİ
20’nci yüzyıl başında okullar, fabrikalardaki çalışma modelini andıran bir sistemle eğitim vermeye başladı. Toplum değişiyor, okulların dışındaki hayat farklılaşıyor. Ancak biz matematikte hâlâ 100 yıl önceki modelleri kullanıyoruz. Öğrencilerimizin kafasından bir şeyler boca ederken, anlamalarını değil, ezberlemelerini bekliyoruz. Sonuçta ne oluyor? Öğrenciler, matematikten ya sıkılıyor ya da korkuyor. Çocuklar, gelecekte daha da önem kazanacak STEM alanlarından uzaklaşıyor, bununla ilgili mesleklere sıcak bakmıyor.

Matematik testler için değil, anlamak ve günlük hayatta kullanmak için öğretilmeli. Bu alandaki beceriler, disiplinlerarası bir yaklaşımla; grup çalışması ve yaparak öğrenmeye dayalı, bol pratikle kazandırılmalı. Örneğin, okulumda öğrencilerim grup halinde araştırma yapıyor. Ulaştıkları verileri, görselleştiriyor. Onlara, çalışmaları yaparken sorular soruyorum. Bu esnada farkında olmadan öğrenmeye başlıyorlar. Sonra onlar da bana soru soruyor. Süreci iyi bir geribildirim sistemiyle destekliyoruz. 

AKTİF ÖĞRENME VE TEORİ BİR ARADA
Matematik öğretiminde öğrenciler, bu alanın dilini ve kavramlarını öğrenmeli, becerilerini geliştirmeli. Bunun için eşit oranlarda teoriyle aktif öğrenmeyi kullanmalıyız. Bazen ikisinden biri öne çıkıyor. Fakat bunlar bir arada ilerlemeli. Grup çalışmalarında gerçek hayat problemleri kullanılmalı. Biz derslerimizin bir saatini market alışverişine ayırıyoruz. Öğrenciler, fiyatlara bakıyor, verdiğimiz görevlerde ellerindeki sınırlı kaynakla en iyi alışverişi yapıyor. Böylece gerçek hayatta matematiğin nasıl kullanıldığını görüyorlar. Online alışveriş de yapıyoruz. Böylelikle matematiğin anlamını ve hayatlarındaki rolünü fark ediyorlar.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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