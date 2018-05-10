Böyle ‘mezuniyet’ görülmedi

Elif ve Ayhan Kaya, İstanbul Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu’ndan bu yıl mezun olacak oğulları Deniz Kaya’nın mezuniyet töreni için daha hesaplı yerler varken, inatla 200 TL ücretle bir otelin tercih edildiğini iddia ederek, durumu alternatif bir ‘mezuniyet töreni’yle protesto etti. Okulun önünde çocukları için mezuniyet töreni düzenleyen velilere, bir grup aile dostu da destek verdi. Şiir okuyan Deniz’e mezuniyeti için hediyeler verilirken, bir de pasta dağıtıldı. ‘Deniz Kaya, 200 TL vermedi! Sokakta mezun oluyor!’ yazılı pankartın açıldığı protesto bittikten sonra şikayet üzerine Kaya çifti hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. Kaya çifti, protesto amaçlarını ve yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

‘2 KATI FİYATA RAĞMEN ISRARLA AYNI OTEL’

“Oğlumuz Deniz, Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu’ndan haziranda mezun olacak. Veliler, en uygun mezuniyet balosu yerini tartışmak için ‘WhatsApp’ta grup kurdu. Önerilerin paylaşıldığı grupta, 200 TL karşılığında bir otelle anlaşıldığı yazıldı. Makul birçok seçenek olmasına rağmen, diğer öneriler ‘manidar’ bir şekilde göz ardı edildi. Emri vaki bir yaklaşımla bize dayatılan otel, grupta paylaşılan diğer önerilere göre iki kat daha pahalı. Durumu okul yöneticileriyle paylaştığımda, bana bunun bir veli organizasyonu olduğunu, okulun bir ilgisinin bulunmadığını söylediler. Ancak başka şubenin de aynı otelle anlaştığını öğrendik. Burada bir manipülasyon olduğu açık. Oğlumuzu o baloya göndermeyeceğiz.

‘ÜCRETSİZ GEL DEDİLER’

Okul yöneticileriyle konuştuktan sonra oğlumuzun ücretsiz olarak baloya katılmasına izin verildiği söylendi. Ortalığı karıştırmamamız için ‘sus payı’ teklif edildi yani. Biz de bunu kabul etmedik. Sesimizi yükselttikten ve sus payını kabul etmedikten sonra çocuğumuz baskı altına alındı ve dışlandı. Arkadaşları tarafından fiziki saldırıya uğradı. Onları da karıştırdılar. Töreni okulda da yapmıyorlar. Ya 200 TL dayatmasını kabul et ya da gelme diyorlar.”