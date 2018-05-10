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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
10.05.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

Böyle ‘mezuniyet’ görülmedi

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Böyle ‘mezuniyet’ görülmedi

İstanbul Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu’nun önünde ilginç bir protesto yapıldı. Ayhan ve Elif Kaya, okulun velilere mezuniyet balosu için bir oteli dayattığını iddia ederek, alternatif bir ‘mezuniyet töreni’ düzenledi. Oğulları Deniz şiir okuyarak, gelen hediyeleri kabul ederken, katılımcılara pasta dağıtıldı. Protestonun ardından çift hakkında polis tarafından tutanak tutuldu.

Elif ve Ayhan Kaya, İstanbul Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu’ndan bu yıl mezun olacak oğulları Deniz Kaya’nın mezuniyet töreni için daha hesaplı yerler varken, inatla 200 TL ücretle bir otelin tercih edildiğini iddia ederek, durumu alternatif bir ‘mezuniyet töreni’yle protesto etti. Okulun önünde çocukları için mezuniyet töreni düzenleyen velilere, bir grup aile dostu da destek verdi. Şiir okuyan Deniz’e mezuniyeti için hediyeler verilirken, bir de pasta dağıtıldı. ‘Deniz Kaya, 200 TL vermedi! Sokakta mezun oluyor!’ yazılı pankartın açıldığı protesto bittikten sonra şikayet üzerine Kaya çifti hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. Kaya çifti, protesto amaçlarını ve yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

‘2 KATI FİYATA RAĞMEN ISRARLA AYNI OTEL’
“Oğlumuz Deniz, Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu’ndan haziranda mezun olacak. Veliler, en uygun mezuniyet balosu yerini tartışmak için ‘WhatsApp’ta grup kurdu. Önerilerin paylaşıldığı grupta, 200 TL karşılığında bir otelle anlaşıldığı yazıldı. Makul birçok seçenek olmasına rağmen, diğer öneriler ‘manidar’ bir şekilde göz ardı edildi. Emri vaki bir yaklaşımla bize dayatılan otel, grupta paylaşılan diğer önerilere göre iki kat daha pahalı. Durumu okul yöneticileriyle paylaştığımda, bana bunun bir veli organizasyonu olduğunu, okulun bir ilgisinin bulunmadığını söylediler. Ancak başka şubenin de aynı otelle anlaştığını öğrendik. Burada bir manipülasyon olduğu açık. Oğlumuzu o baloya göndermeyeceğiz.

‘ÜCRETSİZ GEL DEDİLER’
Okul yöneticileriyle konuştuktan sonra oğlumuzun ücretsiz olarak baloya katılmasına izin verildiği söylendi. Ortalığı karıştırmamamız için ‘sus payı’ teklif edildi yani. Biz de bunu kabul etmedik. Sesimizi yükselttikten ve sus payını kabul etmedikten sonra çocuğumuz baskı altına alındı ve dışlandı. Arkadaşları tarafından fiziki saldırıya uğradı. Onları da karıştırdılar. Töreni okulda da yapmıyorlar. Ya 200 TL dayatmasını kabul et ya da gelme diyorlar.”

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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