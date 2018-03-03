BOUN QS sıralamasında yükseldi

İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşunun, üniversiteleri bilim alanlarına göre sıraladığı araştırma sonuçları açıklandı. Gelişen Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında 7’nci sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi (BOUN), edebiyat ve beşeri bilimler alanında dikkat çekici bir başarı sergiledi. Üniversite mimarlık, arkeoloji, sanat&tasarım, tarih, İngiliz dili ve edebiyatı, dilbilim, modern diller, felsefe, teoloji gibi bölümlerin yer aldığı edebiyat ve beşeri bilimler alanında, Türkiye’deki üniversiteler arasında lider duruma yükseldi. Geçen yıl bu alanda 401-450 bandında yer alırken, 2018’de 344’üncü sıraya yerleşti.

Üniversite, sosyal bilimler alanında 401-450 bandından 368’inci sıraya çıktı. Mühendislik ve teknoloji alanında geçen sene 361’inci sırada olan üniversite, 63 sıra atlayarak 298’inci sıraya; doğa bilimleri alanında ise, 452-500 bandından 401-450’ye yükseldi.

DÜNYADAKİ 1.130 ÜNİVERSİTE ANALİZ EDİLDİ

QS alan sıralaması dünyadan seçkin akademisyen ve işverenleri kapsayan anket çalışmasından elde edilen ‘akademi ve işveren saygınlık verileri’, ‘öğretim üyesi başına atıf sayıları’, ‘öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayıları’ ve üniversitedeki akademisyenlerin ürettikleri çalışmanın verimliliğiyle etkisini ölçen H-indeksi hesaplanarak oluşturuldu. QS, bilim alanlarına göre üniversite sıralaması araştırması için 22 milyon akademik çalışma ve buradaki 200 milyon atfı inceledi. Dünya çapında 1.130 akademi kuruluşu beş alanda analiz edildi.