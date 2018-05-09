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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.05.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Botanik bahçesi gibi okul

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Botanik bahçesi gibi okul

Gaziantep'te bir lisede görev yapan biyoloji öğretmeni Elife Haksever, öğrencilerine dersi sevdirmek için üç yıl önce başladığı çalışmalar sonucu okulda 105 çeşit bitkinin yer aldığı bahçe oluşturdu. Haksever, öğrencilerinin de desteğiyle başladığı çalışmalar kapsamında, rengarenk çiçeklerle donattığı okul bahçesinde çilek, karpuz, kabak ve baklagiller de yetiştiriyor. Yabani otlarla organik gübre üreten öğrenciler, bahçede yetiştirdikleri sebzelerle yemek de yapıyor.

Gaziantep'te bir lisenin biyoloji öğretmeni Elife Haksever, öğrencilere dersi sevdirmek için üç yıl önce başladığı çalışmalar sonucu okulda 105 çeşit bitkinin yer aldığı bahçe oluşturdu.

Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yapan Haksever, öğrencilerinin de desteğiyle başladığı çalışmalar kapsamında, rengarenk çiçeklerle donattığı okul bahçesinde çilek, karpuz, kabak ve baklagiller de yetiştiriyor.

Zaman zaman dersi bahçede işleyen öğrenciler, bir yandan toprakla buluşmanın keyfini yaşarken diğer taraftan da deneyimleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

 

Botanik bahçesi gibi okul

Öğrencilerine dersi sevdirmek için başlattıkları çalışmayla, kalıcı öğrenmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirten Haksever, şunları söyledi:
"Arka bahçenin atıl bir durumda olduğunu fark ettim. En önemlisi de öğrenciler biyoloji dersini sevmiyordu, Latince kelimeler içinde boğuluyorlardı. Biyoloji dersini ezberlemeleri beni aşırı derecede rahatsız etti. Yaşayarak, dokunarak, severek öğrenmeleri amacıyla bahçeyi bu hale getirmek istedim. Öncelikle altyapı çalışması yaptım. Ziraat mühendisleri ve çevre bilinci oluşmuş insanlarla fikir alışverişinde bulundum. Bu kadar geniş bir alanı her sınıfa nasıl tahsis edebilirim dedim. Üç yıl önce sekiz kamyon toprak atarak ilk çalışmalarımızı başlattık. O dönemki öğrencilerim üniversite sınavına hazırlanıyordu. Tırmıkla, kürekle, kazmayla çalıştık. Üç yıl sonra bu çalışmayı başlattığım öğrencilerin her biri Türkiye'nin dört bir tarafında üniversiteyi kazandı. Şu anda 18 sınıfımız ve 65 öğrencimiz var. Boş vakitlerini burada geçiriyorlar. Her sınıf eşit alana sahip. Bu alanlarda bitki ve toprak özelliklerine göre ekimler yapıldı. Şu anda bahçemizde 105 bitkimiz bulunuyor."

Haksever, okullarında eğitim gören her öğrencinin bahçede ekili en az bir tohumunun bulunduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin ders dışında da bahçeye çok emek verdiklerini söyledi.

Botanik bahçesi gibi okul

OTLARLA ORGANİK GÜBRE ÜRETİYORLAR
Öğrencilerden Ali Tekler, bahçenin eğitimlerine katkısı olduğunu belirtti. Biyoloji dersinde öğrendikleri konuları bahçede birebir gördüklerini anlatan Tekler, "Elife hocamız her şeyi göstererek, birebir anlatıyor. Bazı okullarda dersler teorik geçerken, hocamız bize bahçede göstererek anlatıyor. Hem daha iyi anlıyoruz hem de gördüğümüz için unutmuyoruz. Ben de burada hocama yardım ediyorum. Ağaç ekiyoruz, yabani otları temizleyip, biriktiriyoruz. Bunlar sayesinde organik gübre yapıyoruz. Ailem de çok iyi olduğunu düşünüyor" dedi.

10’uncu sınıf öğrencisi Derya Hoşaf da boş zamanlarını da bahçede değerlendirdiklerini söyledi. Çiçek dışında meyve ve sebze de yetiştirdiklerini belirten Hoşaf, "Yetiştirdiklerimizle yemekler yapıp, beraber yiyoruz. Burada bir şeyler öğreniyoruz. Derste hocamız söylediğinde hemen aklımıza geliyor. Stresini burada atabiliyorsun. Derslerimizi olumlu etkiliyor. Çevremdekilere anlattığım zaman şaşırıyorlar. Çok güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Ayşenur Bilginsoy da bahçede 105 çeşit bitkileri olduğunu anımsatarak, karpuz, çilek ve baklagiller de yetiştirdiklerini anlattı. Bahçede bir yıldır çalıştığını söyleyen Bilginsoy, "Burada stres atıyoruz. Öğrendiklerimizi derslerimize yardımcı olacak şekilde, hayatımıza uyarlıyoruz" dedi.

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