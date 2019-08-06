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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
06.08.2019 - 14:09, Son Güncelleme:/

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu

ÖSYM, YKS tercihleri sonunda yerleşilen bölümlerin en düşük  ve en yüksek puanlarını da yayınladı. Adaylar, bu bilgilere ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçlarının yanı sıra sayısal bilgileri ve üniversitelere yerleşilen en düşük ve yüksek puanları da yayınladı. Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 761 bin 394 adaydan, 1 milyon 113 bin 640’ı bunu kullandı.  824 bin 694 kontenjandan 753 bin 461’ine yerleşildi. 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede, ilk tercihinde yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Önlisans ve lisans programlarına, merkezi genel yerleştirmedeki en düşük puanın altında olanlar yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

ÖSYM’nin açıkladığı üniversitelerdeki programlara yerleşilen en küçük ve en yüksek puanlarla ilgili bilgiler adaylar şu linkten ulaşabilecek:

TABLO-3 EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
TABLO-4 EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu

Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu


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