Bölümlerin en düşük ve yüksek puanları da belli oldu
ÖSYM, YKS tercihleri sonunda yerleşilen bölümlerin en düşük ve en yüksek puanlarını da yayınladı. Adaylar, bu bilgilere ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçlarının yanı sıra sayısal bilgileri ve üniversitelere yerleşilen en düşük ve yüksek puanları da yayınladı. Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 761 bin 394 adaydan, 1 milyon 113 bin 640’ı bunu kullandı. 824 bin 694 kontenjandan 753 bin 461’ine yerleşildi. 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.
EK YERLEŞTİRME YAPILACAK
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede, ilk tercihinde yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Önlisans ve lisans programlarına, merkezi genel yerleştirmedeki en düşük puanın altında olanlar yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
ÖSYM’nin açıkladığı üniversitelerdeki programlara yerleşilen en küçük ve en yüksek puanlarla ilgili bilgiler adaylar şu linkten ulaşabilecek:
TABLO-3 EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
TABLO-4 EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
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