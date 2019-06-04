Boğaziçi’nden Cambridge ile işbirliği
Boğaziçi ve Cambridge üniversiteleri işbirliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu’nun kurucusu olduğu İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri AR-GE Birimi (İMBİYOTAB) ile Cambridge Üniversitesi Mikroyosun İnovasyon Merkezi (AIC), yosun biyoteknolojisi konusunda birlikte çalışacak.
Türkiye’deki araştırma ortamının kapasitesini Türkiye ve Birleşik Krallık’tan kurumların işbirlikleriyle arttırmaya yönelik ‘Research Environment Links’ programı kapsamında desteklenen projeyle iki ülkenin araştırma merkezleri arasında yosun biyoteknolojisi alanında ortak bilimsel araştırmalar yapılması, eğitimler verilmesi amaçlanıyor.
ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ
İki üniversitenin merkezlerindeki araştırmacılar tarafından disiplinlerarası çalışmalar, eğitimler gerçekleştirilecek. AIC, yosun bazlı araştırmalar konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. İşbirliği sayesinde İMBİYOTAB’ın enerji, tarım, çevre ve sağlık sektörlerine yönelik yüksek katma değerli ürünlere imkân veren yosun teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı AR-GE merkezi halini alması hedefleniyor.
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