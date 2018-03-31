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    Boğaziçi'nde bu kez e-mail krizi

    EĞİTİM SERVİSİ
    31.03.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtını protesto eden ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen öğrencilerin gözaltına alınmasıyla bir süredir gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi’nde, dün ‘açıklama krizi’ yaşandı.

    Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sistemi üzerinden öğrenci ve akademisyenlere, saat 15.34’te “Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine’’ başlıklı bir e-mail atıldı. Üniversitede “baskıcı ortam” olduğu iddia edilen açıklamada, “Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz” denildi.

    Bu mailden 10 dakika sonra atılan “Az önce atılan mail’i lütfen dikkate almayınız!” başlıklı ikinci mailde ise ilk mail’in rektörlük onayı olmadan gönderildiği belirtildi.

    Rektörlükten ise şu açıklama yapıldı: “İki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.” Boğaziçili 11 öğrenci hâlâ gözaltında. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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