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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.07.2019 - 12:15, Son Güncelleme:/

Boğaziçi’den göçmenlere girişimcilik eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi; İtalya, Hollanda, İngiltere’den sivil toplum kuruluşları ve MEB’in partner olduğu Erasmus+ ‘Young Migrant Entrepreneurs’ (Genç Göçmen Girişimciler) projesinin koordinatörü oldu.

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Erasmus+ ‘Young Migrant Entrepreneurs’ (Genç Göçmen Girişimciler) projesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından koordine edilecek. Proje, Türkiye dahil partner ülkelerde yaşayan 16-29 yaş arasındaki göçmen gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için eğitimler düzenlemeyi hedefliyor.

‘MÜLTECİLERE ANKETLER UYGULANACAK’
BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut, göçmenler arasında girişimciliğin sosyal, ekonomik ve politik planlar için yeni bir alan olduğunu belirtti. Proje bütçesinin 200 bin Euro olduğunu açıklayan Atabarut, şunları söyledi:
“Her ülkenin mülteciye bakışı farklı. Bu sebeple ‘Genç Göçmen Girişimciler’ (YME) profilimiz için geniş bir çerçeve çizmek istedik. Yasal olarak bir ülkeye kabul edilenler ve edilmeyenler ayrımı yapmadık. Mülteci kamplarında yaşayanları da dahil ettik. Şu anda birinci paket üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu pakette mültecilere anketler uygulanacak. Her proje ortağı minimum 20’şer kişiye anket yapacak. Anketlerin yapılma sebebi, nasıl bir profille karşı karşıya olduğumuzu ve göçmenlerin ihtiyaçlarını tespit edebilmek. Çıkan sonuçlara göre ön plandaki ihtiyaçlara bakarak, göçmenleri girişimcilik konusunda yönlendirecek eğitmenlere yönelik eğitim programı geliştireceğiz. Anketler bu alanda çalışan STK’lar, kamu kurumları gibi kurumlarda uygulanacak.

ARAPÇA UYGULAMA ÜRETİLECEK
Bu kanallarımıza örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) göçmenler için uyguladığı eğitim kampları ve çeşitli dernekleri var. Raporumuz için ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nden bilgi desteği alacağız ve kendi başına girişimcilik faaliyetleri düzenleyen göçmenleri belirleyeceğiz. Ayrıca göçmenler arasında iletişimi güçlendirme adına Arapça bir uygulama üretilecek. Eğitmen eğitimlerinden önce kendi aramızda pilot bir eğitim programı uygulayacağız. Geri dönüş ve değerlendirmelere göre eğitmen adaylarının yerleştirilmesi aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada göçmenler ile eğitimcilerden gelecek verileri ve geri dönüşleri sürekli takip edeceğiz. Eğitim programında yaratıcılığı ve inovatif düşünceyi merkeze alıyoruz.”

Projede, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören ve İşletme Bölümü Öğr. Üyesi  Doç. Dr. Burcu Rodopman’da yer alıyor.

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