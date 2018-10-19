Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Koordinatörlüğü’nde devir teslim
Boğaziçi Üniversitesi’nde, 2012’den beri ‘klasik müzik sorumluluğu’ görevini yürüten Çiğdem Babayiğit, üniversitenin Klasik Müzik Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Çiğdem Babayiğit, Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Koordinatörü oldu. Görevini Evin İlyasoğlu’ndan devralan Babayiğit, 2012’den bu yana Fransa’daki ‘Serious Road Trip Besançon Derneği’yle yürütülen festival organizasyonlarında görev alıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin her hafta dünyaca ünlü sanatçıları ağırladığı, gelenekselleşen Albert Long Hall Klasik Müzik konserlerinin organizasyonundan bu yıl itibariyle Çiğdem Babayiğit sorumlu olacak.
ÇİĞDEM BABAYİĞİT KİMDİR?
1984 İstanbul doğumlu olan Çiğdem Babayiğit, 2008-2009 yılında Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Volkan Sarıöz yönetmenliğinde gerçekleşen çocuk tiyatrosunda sahneye çıktı. 2010’da Londra’da yaşan Babayiğit, kültürel çalışmalar üzerine seminerlere katıldı, kamusal alanda sanat faaliyetleri yürüttü. Royal Akademi’de müzik tarihi üzerine yapılan söyleşilere katıldı. 2011’in sonunda Türkiye’ye döndü. Bu süreçte Fransa’nın Saint-Claude şehrinde bulunan Association La fraternelle ile birlikte etkinlikler düzenledi. Babayiğit, 2012’den bu yana Fransa’da bulunan Serious Road Trip Besançon Derneği ile Fransa’da yürütülen festival organizasyonlarında görev alıyor.
2012-2013’de Fransa Lamura’da düzenlenen ‘La Bond’ festivalin organizasyonunda saha koordinatörlüğü görevini yürüten Babayiğit, 2014’te Serious Road Trip Besançon derneğiyle birlikte Mardin’de Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali’nin organizasyonunda yer aldı. Mülteci kamplarıyla Mardin’in ilçelerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında Fransız ve Alman eğitmenlerle birlikte sirk ve drama eğitimlerine katıldı. Gerçekleşen gösterilere destek vererek projedeki çalışmalarını sürdürdü. 2013-2015 yaz aylarında Berlin’de Berlin Lacht Sokak Sanatları Festivali’nin artistik direktörlüğü görevini yürüttü. Babayiğit, 2016 yılından beri Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde ve Sinopale Bienali’nde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2018 yılı yaz döneminde 8. Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali’nin organizasyonunda görev aldı.
Yeditepe Üniversitesinde Sanat Yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Babayiğit, halen ‘Türkiye’de Ses Sanatı ve Ses Enstalasyonu’ başlıklı tez çalışmasını yürütüyor.
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