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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.07.2019 - 13:27, Son Güncelleme:/

Boğaziçi Kürek Takımı’na yeni yarış teknesi

‘Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı’nın yeni bir kategoride daha yarışmasını sağlamak için adım atıldı. Bu kapsamda kayıkhaneye yeni bir tekne alındı. 12 metre uzunluğundaki tekne, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın da katıldığı törenle suya indirildi. Tekne iki ayrı kategoride yarışabilecek kapasitede. Ayrıca, hafif olduğu için hız konusunda da avantaja sahip.

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Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı’nın farklı kategorilerde de yarışmasını sağlamak için bir tekne alındı. Alınan yeni tekne, kürekçilerin kuvvetini suya daha iyi aktarabilmesini sağlayacak. Bu da yarış sırasında öğrencilere avantaj sağlayacak. Tekne, olimpiyatlar ve dünya çapındaki kürek yarışlarında da kullanılacak. Ayrıca, ‘4 tek - 4 çift’ yarış özelliği sayesinde ise daha çok kadın sporcu da takımda yer alabilecek.

‘HEDEFİM KÜREK TAKIMINI HAK ETTİĞİ YERE YÜKSELTMEKTİ’
Teknenin suya indirilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, üniversitenin kürek takımının son bir yılda yeniden atağa geçtiğini söyledi. Kendisinin de takımın başarısı için gereken desteği vereceğini belirten Prof. Dr.Özkan, şöyle konuştu: "Rektör olarak öncelikle yapmak istediklerimden biri kürek takımını hak ettiği yere yükseltmekti. Bu amaç için defalarca toplantılar yaptık. Siz de bana inandınız ve güvendiniz. Asıl teşekkür etmemiz gereken sizlersiniz. İstediğimiz kadar tekne alalım, kayıkhaneler edinelim, onları yaşatacak ekip ve başarıya dönüştürecek takımlar olmadıkça bunların hiçbir anlamı yok. Umarım başarılarınızı arttırarak bundan sonraki kuşaklara da iletirsiniz. Sporu hayatınıza erken sokmanız birçok alanda size katkı sağlıyor, sağlık açısından önemli olduğu kadar akademik başarı ve sonrası için de önemli. Kürek akademik ortamlarda yer bulabilen ve akademik kazanımları olan önemli bir spor dalı. Üniversitenin spor alanında da varlığını gösterebilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi'ne kattığınız değerler için çok teşekkür ediyorum. Birlikte uluslararası düzeyde başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.”

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