Boğaziçi Kürek Takımı’na yeni yarış teknesi
‘Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı’nın yeni bir kategoride daha yarışmasını sağlamak için adım atıldı. Bu kapsamda kayıkhaneye yeni bir tekne alındı. 12 metre uzunluğundaki tekne, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın da katıldığı törenle suya indirildi. Tekne iki ayrı kategoride yarışabilecek kapasitede. Ayrıca, hafif olduğu için hız konusunda da avantaja sahip.
‘Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı’nın farklı kategorilerde de yarışmasını sağlamak için bir tekne alındı. Alınan yeni tekne, kürekçilerin kuvvetini suya daha iyi aktarabilmesini sağlayacak. Bu da yarış sırasında öğrencilere avantaj sağlayacak. Tekne, olimpiyatlar ve dünya çapındaki kürek yarışlarında da kullanılacak. Ayrıca, ‘4 tek - 4 çift’ yarış özelliği sayesinde ise daha çok kadın sporcu da takımda yer alabilecek.
‘HEDEFİM KÜREK TAKIMINI HAK ETTİĞİ YERE YÜKSELTMEKTİ’
Teknenin suya indirilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, üniversitenin kürek takımının son bir yılda yeniden atağa geçtiğini söyledi. Kendisinin de takımın başarısı için gereken desteği vereceğini belirten Prof. Dr.Özkan, şöyle konuştu: "Rektör olarak öncelikle yapmak istediklerimden biri kürek takımını hak ettiği yere yükseltmekti. Bu amaç için defalarca toplantılar yaptık. Siz de bana inandınız ve güvendiniz. Asıl teşekkür etmemiz gereken sizlersiniz. İstediğimiz kadar tekne alalım, kayıkhaneler edinelim, onları yaşatacak ekip ve başarıya dönüştürecek takımlar olmadıkça bunların hiçbir anlamı yok. Umarım başarılarınızı arttırarak bundan sonraki kuşaklara da iletirsiniz. Sporu hayatınıza erken sokmanız birçok alanda size katkı sağlıyor, sağlık açısından önemli olduğu kadar akademik başarı ve sonrası için de önemli. Kürek akademik ortamlarda yer bulabilen ve akademik kazanımları olan önemli bir spor dalı. Üniversitenin spor alanında da varlığını gösterebilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi'ne kattığınız değerler için çok teşekkür ediyorum. Birlikte uluslararası düzeyde başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.”
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