Bodrumu kütüphaneye, duvarları 'çiçek bahçesi'ne dönüştürdü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Faik Ali Ortaokulunda Müdür İbrahim Halil Yuvanç, üç yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla dezavantajlı öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bağlar'da daha çok dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Faik Ali Ortaokulu'nda üç yıl önce göreve başlayan Yuvanç, uyguladığı projelerle okulun başarı oranını yükseltti. Yuvanç, kalabalık ailelere mensup çocuklara ders çalışacakları ortam sağlamak için okulun bodrum katını kütüphaneye dönüştürdü.

60 yıllık okulda bahçe, koridor ve sınıfların fiziki şartlarını iyileştiren, kömürlüğü ek tuvaletlere dönüştüren Yuvanç, okulun bahçesinde İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle güvenliği sağladı.



Hafta sonu kurs düzenlenen okulda hafta içi de takviye ders verilen öğrenciler zamanla eğitime dair hedef büyüttü.

'GEÇEN YIL TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTIK'

Yuvanç, okulda görev başladığında akşamları madde bağımlılarının bahçeye kullanmak istediğini, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin katkılarıyla güvenliğini sağladıkları bahçenin etrafını kapattıklarını, art niyetli kişileri okuldan uzaklaştırdıklarını söyledi.

Okulun fiziki şartlarını düzelttiğini, bahçeyi güzelleştirmek için öğrencilerle çalışma yaptıklarını dile getiren Yuvanç, okulun içini de resimlerle süsledikten sonra eğitim öğretim alanındaki çalışmalara başladıklarını belirtti.

Okulda 1.270 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Yuvanç, öğrenciler için hafta sonu kurs, hafta içi takviye eğitim düzenlendiğini anlattı.



Yuvanç, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalarla okul tarihimizde ilk defa üç öğrencimiz fen lisesine girdi. Geçen yıl da TEOG'da Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Geçen yıl tüm derslerde Türkiye ortalaması 59, bizim okulun 66,69 olarak gerçekleşti. Bir öğrencimiz Türkiye birincileri arasında yer aldı. Okulumuzda sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerin yüzde 20'si bugün nitelikli okul kapsamına alınan okullara yerleşti. Her yıl başarımızı artırarak devam ettiriyoruz."

BODRUM KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ

Yuvanç, öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak yoksun bir ortamda olduğunun farkında olduklarını, bundan dolayı onlara çalışma ortamı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek okulun bodrumunun nem ve küften çürümeye yüz tuttuğunu, okullarından mezun olan hayırsever bir iş adamının katkısıyla bodrumu kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.



Kütüphane sayesinde öğrencilerin hafta sonu da dahil her gün çalışma ortamı bulduğuna işaret eden Yuvanç, kütüphanede öğretmenlerin öğrencilere eksik olduğu konularda takviye eğitim imkânı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin kalabalık ailelere mensup olması nedeniyle evde çalışma ortamı bulamadığını anlatan Yuvanç, kütüphanede sessiz bir ortamda öğrencilerin çalışabildiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARA HEM ANNE HEM BABA OLUYORUZ'

Bodrum katına ayrıca kadın ve erkekler için mescit yaptıklarını belirten Yuvanç, şöyle devam etti:

"Burası 60 yıllık bir okul. Geçmişte çok değerli insanlar yetiştirmiş. Biz yine o günlere dönmesini istiyoruz. Sur'daki terör mağduru öğrencilere de kapılarımızı açtık ve eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağladık. Öğrencilerimiz ekonomik ve sosyal anlamda sıkıntı yaşıyor. Buradaki ailelerin en iyisi asgari ücretle geçiniyor. Birçoğu gündelik işlerde çalışıyor. Birçok ailede dram var. Bu çocuklara bazen hem anne hem baba oluyoruz. Her anlamda onları desteklemeye çalışıyoruz. Ailelerin bilinçlenmesi için de seminerler veriyoruz. Okul bahçesini öğrenciler resimlerle süsledi. Pet şişelerden yaptıkları saksılarda çiçek yetiştiriyorlar."



ÖĞRENCİLERİ LGS'YE HAZIRLIYORLAR

Bu yıl yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) öğrencileri yoğun bir şekilde hazırladıklarını, hedeflerinin nitelikli kapsama alınan okullara 8. sınıfta okuyan öğrencilerin en az yüzde 20'sini yerleştirmek olduğunu vurgulayan Yuvanç, "İnşallah başaracağız. Çocukları hazırlıyoruz. Sınava da az kaldı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize eksik kaldıkları noktada ücretsiz ders veriyor" dedi.



'SINAVDA İYİ BİR DERECE ELDE EDECEĞİME İNANIYORUM'

1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Türk, LGS'ye hazırlandığını ve okulda iyi eğitim aldıklarını dile getirerek "Beş kardeşiz. Evde fazla çalışma imkanım yok. Bu nedenle kütüphane çok iyi oldu. Okuldan çok memnunum. Sınavda iyi bir derece elde edeceğime inanıyorum. Ablam da bu okuldan mezun oldu. Onun okuduğu dönemde okul bu kadar iyi değildi. Ama ben başladıktan sonra okul güzelleşmeye başladı. Okulu çok seviyorum. Derslerde çok eksiğim vardı. Kütüphane sayesinde öğretmenlerimiz takviye dersler verdi" diye konuştu.



DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Öğrenci Ruken Kızılay da çok iyi bir okulda okuduğunu, öğretmenlerinin kendileri için çok çalıştığını ve çok emek verdiğini anlatarak "5 kardeşiz, evde çalışma ortamım yok. Kütüphanede çalışıyorum. Okumu çok seviyorum" dedi.

1'inci sınıf öğrencisi Harun Akkoyun ise sekiz kardeş olduklarını, kendisine ait odasının bulunmadığını dile getirerek sessiz bir ortam olduğu için kütüphanede daha iyi çalıştığını anlattı.

"Geçen yıl başka bir okulda okuyordum. Bu yıl geldiğim bu okul daha iyi. Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyor" diyen Akkoyun, okuyup, doktor olmak istediğini söyledi.