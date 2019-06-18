Bodrum’da gemi tasarlayacaklar
Öğrenciler yaz tatilinde de öğrenmeye devam edecek. Bu kapsamda Bodrum’da ‘Tasarım Atölyesi: Form & Formül – Değişken Formlu Strüktür Tasarımı’ etkinliği düzenlenecek. Atölye sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
Kadir Has Üniversitesi yaz dönemi eğitim çalışmaları kapsamında, 10-17 Temmuz arasında ‘Tasarım Atölyesi: Form & Formül – Değişken Formlu Strüktür Tasarımı’ etkinliği yapacak. Eğitim amaçlı tasarlanan ve Bodrum Belediyesi tarafından yönetilen 35 metrelik ‘STS Bodrum Yelkenli Eğitim Gemisi’nde yapılacak etkinlik, yat ve ürün tasarımcısı Can Yalman ile Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri Turgut Çırpanlı ve Ayşe Coşkun tarafından yürütülecek.
STAJ YERİNE GEÇECEK
Atölyede katılımcılar, ihtiyaçlara göre değişebilen, büyüyebilen, uyum sağlayabilen tasarımları oluşturarak, kendilerini geliştirebilecek. Aynı zamanda Bodrum ve Hisarönü Körfezi arasında yelken açılabilecek. Üniversitelerin endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden 16 kişinin katılabileceği bir haftalık etkinlikte katılımcılar, gemide hazır olan esnek boru, esnek kumaş ve iple STS Bodrum’un Hisarönü Körfezi boyunca demir atacağı koylarda parametrik olarak tanımlanmış, birebir ölçülerinde geçici gölgelikler eskizleyecek, tasarlayacak ve inşa edecek. Etkinlik sonunda katılımcılar, katılım sertifikası almaya hak kazanacak. Atölye çalışması, staj zorunluluğu olan bölümlerde staj olarak kabul edilebilecek.
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