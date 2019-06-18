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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:/

Bodrum’da gemi tasarlayacaklar

Öğrenciler yaz tatilinde de öğrenmeye devam edecek. Bu kapsamda Bodrum’da ‘Tasarım Atölyesi: Form & Formül – Değişken Formlu Strüktür Tasarımı’ etkinliği düzenlenecek. Atölye sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Bodrum’da gemi tasarlayacaklar
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Kadir Has Üniversitesi yaz dönemi eğitim çalışmaları kapsamında, 10-17 Temmuz arasında ‘Tasarım Atölyesi: Form & Formül – Değişken Formlu Strüktür Tasarımı’ etkinliği yapacak. Eğitim amaçlı tasarlanan ve Bodrum Belediyesi tarafından yönetilen 35 metrelik ‘STS Bodrum Yelkenli Eğitim Gemisi’nde yapılacak etkinlik, yat ve ürün tasarımcısı Can Yalman ile Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri Turgut Çırpanlı ve Ayşe Coşkun tarafından yürütülecek.

STAJ YERİNE GEÇECEK
Atölyede katılımcılar, ihtiyaçlara göre değişebilen, büyüyebilen, uyum sağlayabilen tasarımları oluşturarak, kendilerini geliştirebilecek. Aynı zamanda Bodrum ve Hisarönü Körfezi arasında yelken açılabilecek.  Üniversitelerin endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden 16 kişinin katılabileceği bir haftalık etkinlikte katılımcılar, gemide hazır olan esnek boru, esnek kumaş ve iple STS Bodrum’un Hisarönü Körfezi boyunca demir atacağı koylarda parametrik olarak tanımlanmış, birebir ölçülerinde geçici gölgelikler eskizleyecek, tasarlayacak ve inşa edecek. Etkinlik sonunda katılımcılar, katılım sertifikası almaya hak kazanacak. Atölye çalışması, staj zorunluluğu olan bölümlerde staj olarak kabul edilebilecek.

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