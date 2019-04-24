Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular
GeriEğitim Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
24.04.2019 - 13:19, Son Güncelleme:/

Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular

Edirne İsmail Güner Ortaokulu’nun beş kız öğrencisinden oluşan dart takımı, okulun bodrum katında yaptığı antrenmanlarla hazırlandıkları ‘Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası’nda, 32 ilden gelen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Edirne İsmail Güner Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni Ertan Kızılakşam; 8’inci sınıf öğrencileri Ezgi Başaran, Irmak Arı, Merve Irmak, Kübra Uyanık ve Buse Mete’den oluşan dart takımı kurdu. Geçen yıl eylül ayından itibaren okulun bodrum katında çalışmalara başlayan öğrenciler, bütçe olmadığı için öğretmenin desteği ve kendi imkânlarıyla malzemeler aldı. Öğrenciler, fiyatları 150 lira ve daha üzerinde bulunan dartlar yerine, olanakları ölçüsünde 16 liraya aldıkları dartlarla derslerinden arta kalan zamanlarda, teneffüsler ve hafta sonlarında okulun bodrum katında çalışmalarına devam etti.

Kısa sürede katıldıkları şampiyonalarda başarılı dereceler alan takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası’nda, 32 ilden gelen tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. İmkânsızlıklara rağmen aralarında milli sporcuların bulunduğu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan kız öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular

‘BODRUMU DART SALONU HALİNE GETİRDİK’
Şampiyon takımı çalıştıran beden eğitim öğretmeni Ertan Kızılakşam, şunları söyledi:
"Eylül’den beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda Edirne il birincisi, Isparta’da yapılan grup müsabakalarında grup birincisi, Adana’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda da birinci oldu öğrencilerimiz. Yetenekli öğrencilere sahibiz. Yaklaşık altı aylık çalışma sonucunda imkânlarımız sınırlı olmasına rağmen bu başarıyı elde ettik. Öğrencilerimiz adına gurur duyuyorum, öğrencilerim ve onları yetiştiren aileleriyle de gurur duyuyorum. Bize bu başarıyı yaşattılar. Bodrum katında olan bir odamızı dart salonu haline getirdik. Okul bütçesini aşan bir spor, malzemeleri pahalı. Biz ucuz olan malzemeleri seçerek bu dart odasını oluşturmaya çalıştık. Müsabakalarda milli sporcularla da yarıştık, özel okullarla da yarıştık. Ama bir devlet okulu olarak Türkiye birinciliğini kazandık. Bu bizim için ayrı bir başarı. Çok çalıştık. Öğrenciler teneffüslerinden feragat etti. Cumartesi, pazar izinli günlerimizde de çalıştık. Hedefimiz, kulüp kurarak federasyonun yarışmasına katılmak."

Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular

‘RAKİPLERİMİZİN DARTLARI ÇOK GÜZELDİ’
İsmail Güner Ortaokulu dart takımı oyuncularından Irmak Arı, rakiplerinin 150 liralık dartlarla yarışmaya katılırken, kendilerinin 16 liralık dartlarla mücadele ederek şampiyon olduklarını söyledi. Çalışma ortamlarının rakiplerine göre kötü olduğunu belirten Arı, "Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı, bunu başardık. Şimdi milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için de federasyona katılmamız gerekiyor. Lisede de bu sporu yapacağım. Yarıştığımız diğer okulların dartları çok güzeldi. Biz 16 liralık dartlarla oynarken onların ki 150 liradan başlıyordu. Yani bizim olanaklarımız kısıtlıydı. Ayrıca biz bodrum katında çalıştık, onlar belki daha aydınlık ortamlarda çalışıyorlardı. Biz başardık, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Dart takımı sporcularından ise Merve Irmak, "Çok zorlu bir mücadele verdik. Saatlerce çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Kendimize güvenerek gittik Adana’ya. Bizi en çok zorlayan heyecan oldu. Rakiplerimiz zordu ama heyecan bizi daha çok zorladı. Başarıyı kendimize güvenerek kazandık" diye konuştu.

Kübra Yanık ise, çok zorlandıkları şampiyonada milli sporcuları geride bırakıp şampiyon olmayı başardıklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Bodrum katta antrenman yaptılar, Türkiye şampiyonu oldular

1723 alan öğretmeni meslek gelişimi eğitimini tamamladı

Türkiye'de 500-600 bin üstün zekalı çocuk var

Bakan Selçuk: Çocuk kavramı yeniden ele alınmalı