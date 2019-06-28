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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
28.06.2019 - 15:00, Son Güncelleme:/

BM’den Türkiye’ye uluslararası eğitim merkezi

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Türkiye’de uluslararası eğitim merkezi kurdu. Vakıf üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışı için İstanbul’a gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, ‘sürdürülebilir kalkınma’ için 17 hedef belirlediklerini belirtti. Seth, “Bunlar kadın erkek eşitliğinden daha kaliteli eğitime, birçok alanı kapsıyor. Bu merkez de hedeflerin gerçekleşmesi için görev üstlenecek” dedi.

BM’den Türkiye’ye uluslararası eğitim merkezi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’de Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi’ni (CIFAL İstanbul) kurdu. Merkez; ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, seminer, çalıştay, zirve, projeler düzenleneyecek. BM’nin 2015’te belirlediği ve 2030’a kadar ulaşılması amaçlanan ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ bağlantılı projeler, UNITAR işbirliğinde yürütülecek.

CIFAL İstanbul işbirliği için imzalar Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusu’nda atıldı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katıldığı törenle merkezin açılışı yapıldı. Hizmete giren merkezdeki BM bayrağı da Seth ve Yücel tarafından göndere çekildi.

‘ÖNÜMÜZE BAKMANIN DEĞERİNE İNANIYORUM’
İmza töreninde konuşan Nikhil Seth, merkezin BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ için önemli bir görev üsteleneceği söyledi. Seth, “BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi var. Bunlar, kadın erkek eşitliğinden, herkes için kaliteli eğitime kadar birçok alanı kapsıyor. Ben önümüze bakmanın değerine inanıyorum. Geleceğin hepimizin için daha iyi olması için çaba harcamalıyız” dedi.

‘ÇALIŞMALARIMIZ BM TARAFINDAN GÖRÜLÜYOR’
Enver Yücel ise törende, eğitimsiz bir toplumun gelişmesinin mümkün olmadığını belirtti. Çalışmalarının BM nezdinde görülüyor olmasında dolayı gurur duyduğunu söyleyen Yücel, şöyle konuştu:
“Bütün dünya çocukları iyi eğitim hakkına sahip. Ülkenin her noktasında gencimize daha kaliteli hizmet verilsin diye uğraşıyoruz. Dünyanın üç ana sorunu var. Gelir adaletsizliği, çevre sorunları ve birlikte yaşama kültürünü kazanamamak. Hep bir ötekileştirme var. Bunların olmaması için empati kültürünü çocuklarına verelim istiyoruz. Gelir adaletsizliği büyük bir problem. Biz bunu kısmen eğitimle giderelim diyoruz. Çünkü eğitimden payını gereğince alamayan çocuk, ilerde gelirden de payını iyi alamıyor. Kalkınma sürdürebilir olmalı. Bunun için hukuku üstün tutmalıyız. Dünyanın geleceğini düşünmek zorundayız.”

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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