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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.10.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

BM ve UNICEF: 131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor

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BM ve UNICEF: 131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor

11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. BM ve UNICEF verilerine göre, dünyada 131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. 15-29 yaş arası genç kadınların iş ve eğitim fırsatlarından yararlanma olasılığı erkeklere göre 3 kat daha az. Çalışmayan ve okumayan genç kesimin yüzde 76'sını genç kadınlar oluşturuyor.

Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleri sonucunda, kız çocuklarına ve genç kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2011'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, 'Dünya Kız Çocukları Günü' ilan edildi.

BM ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, yarısından fazlasını ergen kız çocuklarının oluşturduğu 1 milyar genç, 10 yıl içinde iş hayatına girecek. Yüzde 90'dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bu çocuklar, özel sektörde çok düşük maaşa ya da hiçbir ücret almadan çalışacak.

Son 15 yılda uluslararası toplum, kız çocuklarının yaşamını erken dönemden itibaren düzeltmede önemli ilerleme sağlasa da özellikle orta ya da düşük gelir düzeyine sahip ülkelerdeki her 10 genç kadından dokuzu cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk ve diğer dezavantajlara göğüs germek zorunda kalıyor.

Evlilik beklentileri, hamilelik riski, şiddet, kaliteli eğitimin önündeki engeller kız çocuklarının yaşamını sınırlayan ve gerçek potansiyellerine ulaşmalarını önleyen unsurlardan sadece bir kaçını oluşturuyor.

‘YETENEKLİ BİR KIZ ÇOCUĞUNUN GÜCÜ’
BM, bu çerçevede Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Onunla: Yetenekli bir kız çocuğunun gücü' teması altında tüm kız çocuklarının öğrenme fırsatlarını genişletmek, yeni yollar göstermek ve çalışma dünyasına geçişini başarılı şekilde sağlamak için uluslararası topluma çağrılarda bulunacak.

Günümüzde giderek daha fazla kız çocuğu okula gidip eğitimine devam edebilse de birçoğu hala yaşam boyu başarı için gerekli olan bilgi birikimi, yetenek ve iş alışkanlıklarını kazanamıyor.

Diğer yandan 15-29 yaş arası genç kadınların iş ve eğitim fırsatlarından yoksun kalma ihtimali aynı yaştaki erkeklere göre üç kat daha yüksek seviyede bulunuyor.

YATIRIMLAR YETERLİ DEĞİL
Kız çocuklarının eğitimi konusunda yapılan yatırımlar, onların iş dünyasına sorunsuz geçişini sağlamak için tek başına yeterli olmuyor. Dünya genelinde 131 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Her 10 çocuktan altısı okuma ve matematikte asgari yeterlilik düzeyine erişmiş durumda değil.

Mevcut ilerleme göz önüne alındığında, 2030'da dünyadaki kız çocuklarının yarısından fazlası temel becerilerde orta düzeyde başarı gösteremeyecek.

Meslek kursları ve yaratıcı teknik beceri platformları gibi alternatif öğrenme yolları, örgün eğitim fırsatını kaçıran ve gelecekte istihdam edilebilirlik için ihtiyaç duyulan genç kadınlara ikinci şans olabilir.

Çıraklık eğitimi, genç kadınlara okuldan iş hayatına geçişte katkıda bulunabilecek çözüm sunabilir. Ancak genç erkekler gerek çıraklık eğitimine gerekse daha fazla meslek alanlarına erişmede genç kadınlara göre daha avantajlı durumda bulunuyor.

Kadın girişimciler, finansman sağlamada ve karlı işletme için gerekli olan diğer becerilerde erkeklere göre daha büyük engellerle karşı karşıya kalıyor.

KLİŞELERE MEYDAN OKUMAK GEREKİYOR
BM tarafından '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla belirlenen 'Onunla: Yetenekli bir kız çocuğunun gücü' teması çerçevesinde amaca ulaşmak için uluslararası toplumdan beklentiler ise şöyle sıralanıyor:

- Kız çocuklarının hem okul eğitimi hem pazar odaklı eğitimi hem de becerileri için geniş ölçekli kamu ve özel sektör programları uygulamak.

- Genç kadınların yaşamı ve iş hayatı için gerekli temel, aktarılabilir ve iş hayatındaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için öğretim ve öğrenimin kalite ve uygunluğunu geliştirmek.

- Kız çocuklarının erkek çocuklarıyla aynı öğrenim ve kariyer fırsatlarına sahip olmalarını sağlamak için klişelere, toplumsal normlara meydan okumak ve cinsiyet rolleriyle ilgili bilinçsiz önyargıları değiştirmek.

- Genç kadınların büyüyen dijital iş dünyasındaki kariyerlerini göz önünde bulundurmaları için onları teşvik etmek ve onlara alanlar yaratmak.

- Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik öğreniminde genç kadınların katılımını arttırmak.

- Genç kadınların okuldan iş hayatına geçişlerini desteklemek için kariyer rehberliği, çıraklık, staj ve girişimcilik eğitimi gibi girişimler oluşturmak.

- Kadın girişimciler için finansmana erişimi etkinleştirmek.

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