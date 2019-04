Biz çocuklara inanın

DAHA ÇOK ÇOCUK MÜZİKLE İLGİLENEBİLSİN

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Defne Güngör, Prag Josef Mickha Uluslararası Keman Yarışması’nda birinci oldu. Müziğe sevdiği çizgi filmlerin şarkılarını söyleyerek başladığını belirten 10 yaşındaki Defne, şunları söylüyor:

“3.5 yıldır keman çalıyorum. Okul hayatıma başladıktan sonra, ilk olarak Ocak 2018’de üçüncü sınıfta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası solist seçmelerini kazanarak, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında orkestrayla çaldım. Aynı yıl Prag’da yapılan Josef Mickha Uluslararası Keman Yarışması’nda kendi kategorimde birincilik aldım. Daha sonra Viyana’da Kasım 2018’de Classic Pure Vienna ve Brüksel’de Mart 2019’da gerçekleştirilen Grumiaux uluslararası yarışmalarında üçüncülük ödülleri kazandım. Mayıs 2018’de katıldığım ‘Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Genç Yetenekler Burs Projesi’ sınavında başarılı oldum. Eylül 2018’den beri yurtdışı yarışmalarda ve okul eğitimimde ÇEV Sanat Genç Yetenekler bursu alıyorum.”

DEFNE’NİN MESAJI:

Öncelikle 23 Nisan’ı bize armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. 23 Nisan’ı tüm çocuklar gibi ben de çok seviyorum ama bizim için 23 Nisan çok daha eğlenceli geçiyor. Çünkü kendi çaldığımız müziklerle kutluyoruz ve bu bizim için daha da anlamlı oluyor. Müzikle iç içe olan bir çocuk olarak bu duyguları tüm çocukların yaşamasını isterim. Ülkemizde ve dünyada özellikle çocukların daha çok müzikle ilgilenmesini ve güzel duygular yaşamasını arzuluyorum. Özellikle ülkemizde ilkokuldan itibaren müzik eğitimi veren okulların daha çok olmasını ve daha çok çocuğun eğitim almasını dilerim.

BİZLERİ İYİ YETİŞTİRİN

İstanbul Kemerburgaz Doğa Bilim Koleji 7’nci sınıf öğrencisi Talha Özkan, satrançta rakiplerine fark atıyor. 11 yaşındaki Talha’nın dünya ve Avrupa birincilikleri var. Bu spora başlayışını şöyle anlatıyor:

“Satrançla anaokulunda tanıştım. Derslerime de katkısı oldu. Özellikle sayısalda başarılarım arttı. Kazanma ve kaybetmeyi, bunlara karşı nasıl tepki vereceğimi ve baskı altında sabırla karar verebilmeyi öğretti. Satrancı sevince turnuvalara gitmeye başladım, dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinden arkadaş edindim. Yaklaşık beş yıldır oynuyorum. Rusya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelere gittim. Avrupa ve dünya şampiyonluğum var; 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 10 yaş, 2017 Korsika BNP Paribas U16 Yıldırım Satranç Turnuvası, 2015 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 9 yaş... Almanya’da takım olarak gittiğimiz turnuvada masa birinciliğim var. Son dört yılda üç Türkiye ve sayısız il birinciliğim mevcut. Fransa’da 16 yaş altı yıldırım turnuvasında birinci oldum. İnşaat mühendisi olmak istiyorum.”

TALHA’NIN MESAJI:





23 Nisan tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği bayram. Bu dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram ve Atatürk’ün hediyesi. Bu yüzden büyüklerimizin bizleri iyi yetiştirmesini diliyorum. Eğer bizler iyi yetiştirilirsek dünya da ilerlemeye başlar ve daha güzel bir hale gelir. Dünyada herkes birbirini sevsin, birbirine saygı göstersin, kimse kimseye kötülük yapmasın, hırsızlık olmasın isterim. İlgi ve yetenekleri varsa satrancı herkese tavsiye ediyorum.

BÜYÜKLER BİZE GÜVENSİN

İzmir Bornova’daki Şehit Erkan Er Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Efe Çetiz, artistik buz patenindeki başarısıyla adını dünyaya duyurdu. 13 yaşındaki Efe’nin şu ana kadar ulusal ve uluslararası arenalarda 33’ü altın olmak üzere 39 madalyası var. Uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde yedi elementli puan türünde ‘45.42’ ile Türkiye’de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi. Son olarak martta Sofya’da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni Yarışması’nda ‘dünya rekoru’ kıran Efe, buz patenine başlama macerasını şöyle anlatıyor:

“Evimizin yakınlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni açtığı bir pist vardı. Babam paten yapmak isteyip istemediğimi sordu. Çok hareketli bir çocuk olduğum için hemen gitmek istedim. Pist faaliyete geçmemişti ama güvenlik görevlisi içeriye bakabileceğimizi söyledi. Kar bile yağmayan İzmir’de, o kocaman beyaz buz pistini görünce hemen kendimi içeri atmak istedim. Fakat açılmadığı için maalesef ayak basamadım. Ama bir kere aklıma takılmıştı. Günlerce babama ne zaman açılacak diye sordum. Açıldığı haberini alınca da hemen gitmek istedim. Buzla maceram bu şekilde başladı. Yaklaşık sekiz senedir de artistik buz pateni yapıyorum. Yani hayatımın yarısından fazlasını bu spora adadım. Dört yıldır minikler kategorisinde Milli Takım üyesiyim. Basic Novice Boys kategorisinde en yüksek puanın sahibiyim.”

EFE’NİN MESAJI:

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlarım. Birlik, bütünlük ve beraberlik çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın çocuklar gibi mutlu olmasını istiyorum. Ulu Önder Atatürk’e de ayrıca teşekkür ederim. Bizlere inanıldığı, güvenildiği, fırsat ve imkân verildiği takdirde her şeyi yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Buradan tüm büyüklerimize seslenmek istiyorum: Biz çocuklara inanın, güvenin. Bizler her işi başarırız. Yeter ki desteklerinizi esirgemeyin.

OKULLARDA DAHA ÇOK RESİM VE MÜZİK DERSİ OLSUN

Bursa Osmangazi Mithatpaşa İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi, 9 yaşındaki Arya Su Gülenç’in adını, New York’taki Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması’nda kazandığı ödülle duyduk. Arya, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın da dikkatini çekti. Ailesinin önerisiyle 6 yaşında piyanoyla tanışan Arya, başarılarını şöyle özetliyor:

“Uluslararası ilk yarışma deneyimim Bulgaristan’daydı. Yedi yaşındaydım ve birinci olmuştum. Bu, beni çok motive etti. Sonra İtalya Roma’da birinci, Rusya St. Petersburg’da ikinci, Almanya Sttutgard’da birinci, İtalya Napoli’de birinci, ABD New York’ta birinci oldum. Moskova’da Müzik Festivali’ne seçilip Puşkin Müzesi’nde çaldım. Ankara Bilkent Uluslararası Piyano Festivali’nde 16 yaş altı Stainwey&Sons birincilik ödülüm var. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile konçerto çaldım. New York’ta aldığım ödül benim için çok anlamlı. Çünkü dünyadaki tüm müzisyenlerin sahnesine çıkmak istediği ünlü Carnegie Hall Salonu’nda performans sergileme hakkı elde ettim. Rimsk Korsakov’un eserinin Rahmaninov tarafından piyanoya uyarlanmış ‘Flight of The Bumblebee’ eserini çaldım ve 300 kişi arasından büyük ödül olan Grand Prize’ı kazandım. Yurtdışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek çok gurur verici. Bu duyguyu daha çok yaşamak istiyorum.”

ARYA’NIN MESAJI:

23 Nisan kutlu olsun, bu ülkede yaşayan biz çocuklar çok şanslıyız. Ama bunu bir bayram olarak yaşayamayan çocukların olduğunu da biliyorum. İstiyorum ki bu dünya gerçekten tüm çocukların bayram sevinciyle yaşayacağı bir dünya olsun. Ülkemizde ise sanata daha çok desteğin verilmesi ve yetenekli birçok çocuğun daha önceleri uygulanan ‘Üstün Yetenekli Çocuklar’ yasasıyla tekrar desteklenmesini istiyorum. Sadece müzik alanında değil, sanatın tüm dallarında devlet üstün yetenekli çocuklarla ilgilenmeli ve ekonomik olarak desteklemeli. Ayrıca okullarda müzik, resim, beden eğitimi, drama dersleri yani sosyal aktiviteler daha çok olmalı.