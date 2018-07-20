Biyosistem Mühendisliği nedir? Biyosistem Mühendisi ne iş yapar?
Biyosistem Mühendisliği, üniversite tercihi yapacak gençlerin araştırdığı bölümler arasında yer alıyor. Yaşam tecrübesinin çok az olduğu yıllarda hayatımızı sonuna kadar etkileyecek olan meslek seçimi yaparız. Biyosistem Mühendisliği gibi hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadığımız bölümleri genelde yazmaya çekiniriz. Bu yüzden yazacağınız her bölümü detaylı incelemeli, yeteneklerinizin ve isteklerinizin farkına varmalısınız. İşte, o bölümlerden birisi olan Biyosistem Mühendisliği hakkında bazı bilgiler
Mühendislik kurallarını biyolojik sistemlere uygulamaktan keyif alacağını düşünüyor; yenilenebilir enerji, gıda ve tarım gibi önemli pek çok konuda araştırma yapmaktan ve bu konudaki sorunları bulup, çözüm yolları üretmekten hoşlanacağını düşünüyorsan Biyosistem Mühendisliği senin için uygun bir kariyer olabilir.
Biyoloji Tabanlı Mühendislik
Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik dalıdır. Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar, malzemeler, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur. Biyosistem mühendisliği, gıda, lif ve yenilenebilir enerji ürünlerinin üretimi ve işlenmesi için sürdürülebilir sistemler geliştirmek ve bu sistemlerin çevre üzerindeki etkilerini hafifletmeye veya en aza indirmeyi hedeflemektedir.
Çevreye Dost Tarımı Destekliyor
Bölümün amacı doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan tarım tekniklerinin ve makinelerinin geliştirilmesidir. Ayrıca tarımsal mekanizasyon ve tarımda enerji kullanımı konularında tarım sektörünün gereksinim duyduğu bilginin üretilmesiyle, gerek bölgesel, gerekse uluslararası boyutta çevreye zarar vermeyen uygun tarım tekniklerinin geliştirilmesi de bölümün amaçları arasındadır.
Eğitim Verdiği Alanlar
Otomasyon
Bilgi teknolojileri
Hassas tarım
Tarımda güç ve enerji
Hasat sonrası işlemler
Tarımsal yapılar ve çevre
Hayvansal üretim teknolojileri
Toprak ve su
Kırsal gelişme alanları
Biyosistem Mühendisinin Yetkileri
Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi
Tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, hayvan barınakları ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi.
Tarımla ilgili enerji kaynaklarının (Güneş, Rüzgâr ve biyogaz) projelendirilmesi
Tarımsal sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi
Drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Göletler ve Sulama kanallarının projelendirilmesi
Biyosistem Mühendisinin Çalışma Alanlar
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar
Şeker fabrikaları
Kamu ve özel bankalar
Ticaret Odaları
Tarıma dayalı kooperatifler
Drenaj ve toprak ıslahı müteahhitlik firmaları
Peyzaj firmaları
Yenilenebilir enerji İle ilgilenen firmalar
Üniversiteler (öğretim elemanı olarak,)
Haritacılık ve uzaktan algılama üzerine çalışan firmalar
Damla sulama, yağmurlama sulama ve peyzaj sulama firmalar
Sanayii odaları
Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohum üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar
Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar
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