Biyomalzemeler hayat kurtarıyor

Tıp ve teknoloji geliştikçe insanların yaşam süresi uzuyor. Sağlık alanında devam eden yeniliklerin başında biyomalzemeler geliyor. Sarıyer Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde ‘Açık Ders’lerin bahar dönemi başladı. Bilime ilgi duyanları buluşturan ‘Açık Ders’in teması, ‘Yaşamdan Bilime, Bilimden Yaşama’ oldu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk seminerde, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Garipcan, vücudun işleyişine yardımcı olmak üzere üretilen biyomalzemeleri anlattı.

HAYATIMIZI OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRİR

‘Biyomalzemeler Hayatımızı Nasıl Değiştiriyorlar?’ konusunu ele alan Doç. Dr. Bora Garipcan, eski çağlara kadar uzanan biyomalzemelerin tarihi, çeşitleri, kullanım alanları ve gelecekte bizi nasıl biyomalzemelerin beklediğine yönelik soruları cevaplandırdı. İnsan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek ya da desteklemek amacıyla kullanılan biyomalzemelerin hayatımıza getirdiği kolaylıklar hakkında bilgi veren Garipcan, “Biyomalzeme, vücut içerisine yerleştirilen ya da vücut dışında sıvılarla etkileşen malzemelerdir. Hayatımızı olumlu yönde değiştirir. Kaza ya da hastalık sonucu vücudumuzda kesilen bir organ görevini yapamadığı zaman biyomalzeme eksiklikleri gidermeye çalışıyor” diye konuştu.