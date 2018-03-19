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    Biyolojiyi ‘meraklı ayı Bilbi’yle öğrenecekler

    DHA
    19.03.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu, Deniz Hasret ile birlikte kaleme aldığı, ‘Bilbi ile Bilim’ adlı çocuk kitapları serisinin ilkinde canlı türleriyle ilgili sorulara yanıt arıyor.

    Çocuklara bilim sevgisini aşılamak amacıyla yola çıktıklarını belirten İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu, öğrencilerin boyama da yapabilecekleri kitapta karşılaştırmalı anatomi, zooloji ve ekoloji disiplinlerinden örnekler sunduklarını söyledi.

    Bilimsel bilgiyi eğlenceli bir şekilde anlatarak çocukların biyolojiye olan ilgilerini çekmek istediklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, "Fosiller geçmişi nasıl aydınlatıyor? Canlı türlerinin çeşitlenmesini sağlayan nedir? Geçmişte yaşayan insanlarla şimdikiler arasındaki farklar nelerdir? Kitapta bu sorulara yanıtları aradık. Ayrıca canlı türleri arasındaki akrabalık ilişkilerini ve yeni canlı türlerinin nasıl oluştuğunu farklı disiplinlerden gelen kanıtlarla anlattık. Kitapta ezber bilgi yerine çocukları düşünmeye ve akıl yürütmeye teşvik ediyoruz" dedi.

    Eğlenerek öğrenmenin eğitimdeki en etkili yöntemler arasında yer aldığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, "Üniversitemiz kitabın basımında destek oldu. Kitabın çocuklara ailesi tarafından okunmasını arzu ediyoruz. Çocuğun olası sorularını anne babanın cevaplayabilmesini kolaylaştırmak adına kitabın internet sitesinde konuları detaylandırıyoruz. Böylece anne ve babalar çocukla beraber konunun içine çekilecek. Çocuğuyla beraber onlar da bilgilerini tamamlama ve güncelleme fırsatı bulabilecekler. Kitaba sosyal medya kanallarından Bilbi ile Bilim yazarak ulaşmak mümkün" diye konuştu.

    SIRADA UZAY VE YAPAY ZEKA VAR
    Kitabın ikinci yazarı Deniz Hasret de, "Kitap meraklı bir ayı olan Bilbi’nin bir gün etrafında kaç çeşit canlı olduğunu saymayı kafaya koymasıyla başlıyor. Dünyadaki canlı çeşitliliğinin sayılamayacak kadar zengin olduğunun farkına varan Bilbi, konuyu danışmak için soluğu İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde alıyor. Bu kitabın ardından uzay, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve yapay zeka gibi daha farklı konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

    Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi , Bilim , ÇOCUK , Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu
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