Biyoloji madalyaları: 2 altın 2 gümüş
Türkiye Biyoloji Olimpiyat Takımı, Macaristan’da düzenlenen 30’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’ndan iki altın, iki gümüş madalyayla döndü. 75 ülkeden yüzlerce lise öğrencisiyle yarışan Sezgin Er ve Yiğit Can Ateş altın; Ahmet Umur Topçu ve Hasan Zeki Yıldız gümüş madalya kazandı. Hürriyet’e konuşan Er ve Ateş, olimpiyatlar için okul derslerine rağmen ekipçe iyi hazırlandıklarını ve bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Yiğit Can Ateş, gelecek yıl da üniversite sınavına rağmen olimpiyatlara katılmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Önümüzeki sene üniversite sınavına gireceğim. Ama buna rağmen Japonya’da düzenlenecek uluslararası olimpiyatlara da katılmak istiyorum. İlerleyen yıllarda da biyoloji alanında eğitimimi sürdürmek istiyorum.”
Kocaeli Muammer Dereli Fen Lisesi’den bu sene mezun olan Sezgin Er ise bu yıl YKS ile beraber olimpiyata da hazırlandığını söyledi, şöyle devam etti: “TÜBİTAK yıl içinde birçok hazırlık kampı düzenledi. YKS’de de sayısal puan türünde ilk 2 bine girdim. Tıp eğitimi almak istiyorum.”
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