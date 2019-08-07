Birincilerin tercihi
Adayların heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları heyecanlanmadan bekleyen, yerleştiği bölümler onlar için pek de sürpriz olmayanlar da vardı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birincilerini istedikleri tercihlerine yerleşti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Berke Çalışkan bilgisayar mühendisliği, sayısal birincisi Mehmet Berke İşler tıp, eşit ağrılık birincisi Cuma Taş siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyacak.
TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI
Mehmet Berke İşler (Sayısal Türkiye Birincisi): Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp’ı kazandım. Hedeflediğim, istediğim yerdi. Hem doktor hem de bir bilim insanı olarak topluma faydalı olmak istiyorum. İstedikleri bir yere giremeyenler üzülmesin. Başka şekilde de hayatın içinde rol alabilirler. Asla hayallerinden vazgeçmesinler. Sınava yeni hazırlanacaklar ise istikrarla, pes etmeden çalışsın. Bir yıl dişlerini sıksınlar. Arada nefes alsınlar, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapsınlar tabii. Ek yerleştirme tercihinde bulunacaklara önerim bence her zaman hayallerinin peşinden gitmeleri, bu hayatta pek çok şeyden daha değerli.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLACAK
Berke Çalışkan (TYT Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. Kendimi bu alanda daha fazla geliştirip ülkeme katkı sağlamak istiyorum. İstedikleri yere giremeyenler üzülmesin. Ek yerleştirmelerde tercihte bulunacaklar okumak istedikleri bölümü seçsin. Nerede mutlu olacaklarsa orayı yazsınlar. Gelecek yılki sınava hazırlanacaklar ise erkenden düzenli çalışmaya başlasın. Hayatlarını sadece bu sınava bağlamasınlar. Sosyal hayata da önem versinler. Kendilerini sosyal olarak da geliştirmek için çaba sarf etsinler.
HEDEF DIŞİŞLERİ
Cuma Taş (Eşit Ağırlık Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleştim. Hayalimdi, hedeflediğim bir alandı. Geldiği için çok mutluyum ama tabii çok sürpriz olmadı. İstediği bölüme yerleşemeyenlerin bir daha deneme şansı var. İnsanlar hedefine ulaştığı ölçüde başarılı ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bazen her şey istediğimiz gibi gelişmiyor. Sınava hazırlanacaklara önerim önce hedef koysunlar. O hedefe göre çalışsınlar, hem motivasyonları, hem de başarıları için ölçütleri olsun. Puana göre bir yer seçmek, “Neresi gelirse yazayım” kafası çok doğru değil. Üniversitede çift anadal yapmak istiyorum. Hedefim Dışişleri’nde çalışmak.
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