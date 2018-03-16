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    Birinci sınıf sanayi dalgıcı oluyorlar

    AA
    16.03.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencileri, mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamadan mesleklerine başlayabiliyor.

    Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerine sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak birinci sınıf sanayi dalgıçlığı eğitimi veriliyor.

    Sualtı Teknolojileri Programı dalış eğitmeni Ömer Salih Aslan, dalış zenginliği açısından önemli bir yere sahip olan Sinop kıyılarının sadece dalış tutkunları için değil, sualtı teknolojisi alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için de önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

    Birinci sınıf sanayi dalgıcı oluyorlar

    Bölümde öğrenim gören öğrencilere dünya standartlarında kaliteli eğitim verildiğini anlatan Aslan, "Öğrencilere önce balık adam eğitimi veriyoruz. Dalış eğitimi alıyorlar. Ardından sanayi dalgıçlığı eğitimini aktarıyoruz. Özel ekipmanlarla ders gören öğrencilerimiz karada kaynak makinesiyle profesyonel kaynak, kesme ve tesviye işlemlerini öğreniyor. Öğrenciler, daha sonra su altında özel giysi ve ekipmanlarla ders alıyor" dedi.

    Eğitim süresince uygulamaya önem verdiklerini belirten Aslan, teknik ekipman ve teçhizat olarak en iyi program konumunda bulunduklarını, öğrencilerin mezun olduklarında piyasada sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörlüğünde çalışabildiğini anlattı.

    Birinci sınıf sanayi dalgıcı oluyorlar

    Mesleğin zor olduğunu, bölümde kayıtlı 18 öğrenciden 10'unun eğitime devam etmediğini söyleyen Aslan, şöyle konuştu:
    "Su altında kaynak çalışması yapıyoruz. Mesleki yaşamlarında öğrencilerimiz, buradan aldıkları bilgileri gemi altı kaynak, enkaz kesme gibi işlemlerde kullanacak. Her öğrenciye yeteri sayıda elektrot ve metal bir parça verilerek su altına indirilen platform üzerine bu parçayı kaynatmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz su altında bu işlemleri yaparken biz de yukarıda kaynağın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde iş kaygısı yaşamadan meslek hayatına atılıyor. Birinci sınıf sanayi dalgıcı olarak mezun olan öğrencilerimiz yurtdışında da iş bulabiliyor. Çünkü sektörde bu iş gücüne ihtiyaç var. Geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerin tamamı çalışıyor. Çalışma şartları zor ancak eğitimini tamamlayabilenler iyi bir maaşla iş bulmada sorun yaşamıyor."

    Birinci sınıf sanayi dalgıcı oluyorlar

    Sanayi dalgıçlığı yapmak ve mezun olduktan sonra rahatlıkla iş hayatına atılmak için bu bölümü tercih ettiklerini belirten öğrenciler, "Denizi ve sanayi dalgıçlığını sevdiğimiz için bu programı tercih ettik. Sektördeki gelişmelere bağlı olarak özellikle su altı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, su altı arama-kurtarma çalışmalarında görev alabileceğiz" dedi.

    Etiketler: Sinop Üniversitesi , Sualtı Teknolojileri , ÖĞRENCİ , Dalgıç
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