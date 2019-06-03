Bırakın oynayarak öğrensinler

Bugün eğitimicilerin muhatap olduğu kitle ‘dijital oyun jenerasyonu’dur. Dolayısıyla, eğitim yaklaşımları da buna göre olmalı. Gençlerin, çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları için onları motive eden etkili ve etkileşimli deneyimlere ihtiyaç var. Bunu yapmanın yollarından biri oyun tabanlı öğrenmedir. Dijital oyun temelli öğrenme, uzun süreli hafızayı teşvik ederken ve pratik deneyim sunarken, öğrencilerin ilgisini çekme ve motive etme ve özel öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline sahiptir. Dijital oyun merkezli öğrenme, oyunun, merkezi bir rol oynadığı ve kendisinin bir dijital (bilgisayar veya konsol) oyunu olduğu herhangi bir kullanım şeklini veya oyunun bir öğrenme ortamına entegrasyonunu ifade eder. Dijital oyun tabanlı öğrenme, kelime bilgisi becerilerinin geliştirilmesinde ve zihinsel çabukluğun arttırılmasında etkili olur. Bu öğrenme yöntemi, ayrıca çok basit görevleri tamamlamaktan, karmaşık problem çözme becerilerinin geliştirilmesine kadar çeşitlilik gösterebilen aktiviteler içerir.

HEDEFE YÖNELMEYE YARDIMCI OLUR

Günümüzde oyuna dayalı öğrenme, özellikle öğrenme çıktıları üretmeyi amaçlayan bilgisayar oyunlarının kullanımını içerir. Konuyu ve oyunu dengelemek için tasarlandı ve daha sonra öğrenenin edindiği bilgileri gerçek dünya senaryolarında tutma ve uygulama yeteneğini değerlendirir. Etkili bir oyun tabanlı öğrenme ortamı, öğrencilerin eylemleri seçerken bir hedefe doğru yönelmesine ve bu eylemlerin sonuçlarını tecrübe etmelerine yardımcı olur.

OYUN TABANLI ÖĞRENME

Oyun tabanlı öğrenme, öğrencilerin oyun oynarken öğrenmesi için tasarlanmış bir eğitim yaklaşımıdır (Oyun oynarken öğrenmek, oyun oynamaktan farklı olarak birlikte eğitmek ve eğlendirmek). Bu yöntemde öğrenmek için oyun oynamak gerekir. Bu da öğrenme süreçlerini geliştirir ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojisini, hikaye anlatma ve dijital oyun üssü öğrenimini entegre ederek yeni didaktik bir ürün gerçekleştirme kolaylığı sağlayan öğretmenlerin öğretim becerilerini de yeniler.

Oyun tabanlı öğrenme aşağıdaki sorulara yanıt verir:

1- Dijital oyunlar, edinme becerilerini geliştirebilir mi?

2- Bilgisayar oyunları, öğrenmenin bir aracı olabilir mi?

3- Rol yapma oyunları, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyebilir mi?

4- Oyuna dayalı öğrenme, öğretmenleri motive edebilir ve öğretimi yenileyebilir mi?

PLANLAMA VE PROBLEM ÇÖZMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Oyun oynayarak öğrenme ve yeni dijital oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğretmenlerin beceri kazanmalarını ve bunu geliştirmek için yenilikçi eğitim oyunlarını ve yeni eğitim materyallerini gerektirir. Öğretme ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için daha uygun araçlar kullanan eğitim teknolojileri, oyunlar ve bilgisayar oyunları mükemmel eğitim araçlarıdır. Dahası, oyun tabanlı öğrenmenin sınıfta etkin bir şekilde kullanılması, planlama ve problem çözmeyi kolaylaştırır. Çünkü dijital oyunlar, birden fazla yeteneğin gelişimine hitap eder. Öğretmenlerin, oyun tabanlı öğrenmeyi sınıfta etkin bir şekilde kullanabilmeleri için öncelikle planlama ve problem çözmeyi kolaylaştıran ve müfredatla ilgili şiddet içermeyen oyunlar bulmaları gerekiyor. Rol yapma, simülasyon ve macera oyunları önerilir. Çünkü, genellikle birden fazla yeteneğin geliştirilmesine hitap ederler. Unutulmamalı ki oyun tabanlı öğrenme, kelime bilgisi becerilerinin geliştirilmesinde ve zihinsel çabukluğun arttırılmasında önem taşır. Bu durum, öğrenme hedefi yerine getirilinceye kadar aktiviteyi daha ilgi çekici hale getirir.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN KİMDİR?

1964'te Bandırma’nın Bereketli Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa’nın Ahmetli ilçesinde tamamladı. 1987'de Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. 1994'te New York Üniversitesi Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Bölümü’nde yüksek lisans; 1997'de de Ohio Üniversitesi Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamladı. Sakarya Üniversitesi’nde 1997-2000 yılları arasında yardımcı doçent, 2000–2006 yılları arasında doçent olarak görev yaptı. 2006'dan beri Sakarya Üniversitesi’nde Profesör olarak akademik görevine devam ediyor. 2013’ten beri Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak idari görevini sürdüren Prof. Dr. Aytekin İşman, üç çocuk babasıdır.