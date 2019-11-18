Bırakın çocuklarınız tatili tatil gibi yaşasın!

Sürdürülebilir başarının anahtarı, dinlenmek ve keyif almaktır. Almanlar hafta sonu maillerini bile kontrol etmez. Çalışkanlığı ve disiplinli olmasıyla ün salmış bu milletin hafta sonu hiç utanmaksızın tatil yapmasından çıkarılacak ders ne olabilir?

ÇOK DEĞİL, NİTELİKLİ ÇALIŞMAK ÖNEMLİ

Çocuklara çalışma günlerinde çalışmayı, tatil günlerinde ise hem bedenen hem de zihinsel olarak dinlenmeyi ve keyif almayı öğretebilirsek sadece başarılı bir gençlik değil, aynı zamanda mutlu bir toplumda yetiştirmiş oluruz.

KEYİF ALMADAN BU ARABA YOL ALMAZ!

Keyif almak arabanızın deposundaki benzin gibidir. Arabanız ne kadar iyi olursa olsun, yani sahip olduğunuz donanım ne kadar iyi olursa olsun araba da benzin yoksa araba yol alamaz. Motoru dinlendirmeden ve benzin koymadan yol alamazsınız. Uzun soluklu eğitim yolunu başarıyla tamamlaması için de öğrencinin, arabasının benzin deposu dolu olmalıdır. Yarı yıl tatilinde öğrencinin deposunu doldurabilmesi için ödev yapmak, çalışmak yerine, öğrencinin hem ailesi hem de arkadaşları ile keyifli zaman geçirmesi gerekmektedir.

KİTAP OKUMAK BULAŞICIDIR!

Siz kitap okumazsanız çocuğunuz da kitap okumaz. Özellikle ilköğretim öğrencilerine anne-babanın rol model olması çok önemli. Elinizde sık sık kitap gören çocuk, kendisi de kitaba merak duyar. Tıpkı bunun gibi, elinizde sürekli telefon gören çocuk da telefona ilgi duyar. Çocuğunuzu bir konu da uyarmadan önce o davranışı siz ne sıklıkla yaptığınızı iyi gözden geçirin.

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

Yarı yıl tatilinde, öğrencilere yapamayacaklarını bildiğiniz yüksek beklentili görevler vermeyin. Çünkü, öğrenciler ödevleri yapamadıklarında suçluluk hissederken, aslında siz de bir yandan otoriterinizi kaybedersiniz. Ayrıca, ödevin zorluğu çok yüksek olursa akademik seviyesi düşük öğrenciler korku, kaygı ve endişeye kapılarak hem dersten hem de okuldan soğuyabilirler. Araştırmalar, 12 yaş altındaki çocukların ödev yerine 20 dakikalık kitap okumasının akademik başarıya daha çok etkisi olduğunu göstermektedir. İlköğretim öğrencilerini 3-4 kişilik gruplara bölüp aynı kitabı okuma ödevi vererek, dönem başladığında kitaptan bir bölümü rol-play yaparak oynamaları istenirse hem öğrenciler okuma etkinliğini yerine getirmek zorunda kalırlar, hem de yarı yıl tatilinde birlikte rol-play için hazırlanırken keyifli bir zaman geçirmiş olurlar.

DOÇ. DR. ASLI BUGAY SÖKMEZ KİMDİR?

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde; doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamladı. Florida State Üniversitesi Aile Enstitüsü’nde araştırmacı olarak ‘sağlıklı romantik ilişkiler’ ve ‘affetme’ konularında çalışmalarda bulundu. ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Tutum ve Nedenleri’ başlıklı araştırması ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödülü’nü kazandı. Portekiz’de düzenlenen Information Integration Theory and Functional Measurement Konferansı’nda en iyi sunum ödülüne layık görüldü. Ayrıca Aslı Bugay Sökmez’in, kayıp ve yas terapisi ve aile ile evlilik terapisi alanlarında uzmanlıkları bulunuyor. Şu an ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez affetme, ruminasyon, eşli ruminasyon ve okul ikliminin psikolojik etkileri konularında çalışmalar yapıyor.