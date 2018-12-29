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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
29.12.2018 - 12:56, Son Güncelleme:/

Bir yılda öğrendiği Rusça ile dünya üçüncüsü oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can Kahyaoğlu, Rusça’yı bir yılda imkânlarıyla öğrendi. Rusya'nın tarihi ve edebiyatına merak duyan lise son sınıf öğrencisi Can Kahyaoğlu, Rusya'daki Kalmit Üniversitesi’nin dünya genelinde internet üzerinden düzenlediği Rusça olimpiyatlarında üçüncü oldu. Kahyaoğlu, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından üniversite eğitimi için ülkeye davet edildi.

Bir yılda öğrendiği Rusça ile dünya üçüncüsü oldu
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can Kahyaoğlu, Rusça’yı bir yılda kendi imkânlarıyla öğrenip ülkedeki Kalmit Üniversitesi’nin dünya genelinde internet üzerinden düzenlediği Rusça olimpiyatlarında üçüncü oldu.

Lise son sınıf öğrencisi Kahyaoğlu, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinden dolayı bu ülkeye ve Rusça’ya ilgi duyduğunu söyledi. Kahyaoğlu, "Geçen yıl Rusça öğrenmek istedim. Rus yazarlarını, tarihini kendi dillerinde kendi kitaplarından okumak istedim. Böylece kendi kendime öğrenmeye başladım. Bir yıl boyunca evde kendi imkânlarımla öğrenmeye devam ettim. Bir yıl sonra Kalmit Üniversitesi’nin düzenlediği Rusça olimpiyatlarına katıldım ve bu yarışmada dünya üçüncüsü oldum. Birinci ve ikinci Çin’den iki üniversite öğrencisiydi. Üçüncü de bendim. Tabelalarda Ankara, Gölbaşı, Türkiye yazıyordu. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duydum" dedi.

Bir yılda öğrendiği Rusça ile dünya üçüncüsü oldu

‘RUSÇAYI EN İYİ KONUŞMA KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDUM’
Puşkin Enstitüsü’nün düzenlediği dünya geneli Rusça dil yarışmasına da katıldığını ve ilk değerlendirmeden sonra finallere kaldığını belirten Can Kahyaoğlu, şöyle devam etti:
"İnternet üzerinden bir değerlendirme oldu. Bunun sonucundan finallere kaldığımı öğrendim. Beni Moskova'ya çağırdılar. 34 ülkeden 128 katılımcının geldiği bir çalıştayda yer aldım. Orada beni üzen bir durum da 34 ülkeden 128 katılımcının geldiği bir çalıştayda Türkiye'den sadece ben olmamdı. Çalıştaya katılan 128 kişi içerisinde sadece benim annem ve babam Türk'tü, diğerlerinin ya annesi ya da babası Rus'tu. Bu da benim için bir zorluktu ama bunu kendime hiçbir zaman engel olarak görmedim. Rusçayı en iyi konuşma kategorisinde birinci seçildim. Bu da beni mutlu etti."

Üniversiteyi Rusya'da okumak istediğini anlatan Kahyaoğlu, başka bir ülkede yeni insanlarla tanışacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Bir yılda öğrendiği Rusça ile dünya üçüncüsü oldu

İSTEDİĞİ BÖLÜMÜ TAM BURSLU OKUYABİLECEK
Rusya'nın kütüphanelerini ve müzelerini görmek istediğini belirten Kahyaoğlu, "Kendimi orada geliştirip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Dünya üçüncüsü olduğum yarışmadan sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde benimle bir görüşme yapmak istediler, ben de görüşmeye gittim. Bana, Rusya’da istediğim bölümü istediğim şehirde ve istediğim üniversitede tam burslu okuyabileceğimi söylediler. Ben de bu teklifi değerlendireceğimi söyledim" diye konuştu.

Bir yılda öğrendiği Rusça ile dünya üçüncüsü oldu

‘SERÜVENİ RUSÇA SÖZLÜKLE BAŞLADI’
Can’ın annesi Nuriye Atabey de oğlunu yabancı bir dil öğrenmesi için zorlamadığını, kendi başına bunu başardığını söyledi. Atabey, "Serüveni, Rusça sözlükle başladı. Rusya'yı, bu ülkenin yazarlarını, eserlerini merak ederek başladı. Bütün bu emekler kendisinin. Yarışmaya katıldığını bile bana sonradan söylemişti. İnşallah kısmet olursa öğrenim hayatına orada devam etmek istiyor. Önce vatanına ve milletine sonra da bana hayırlı bir evlat olmasını diliyorum" dedi.

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