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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
11.08.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

Bir yıl daha LGS'yle devam

Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
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Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
Bir yıl daha LGS'yle devam

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitim editörleriyle Dolmabahçe’deki eski Başbakanlık Ofisi’nde önceki gün bir araya geldi. Lise yerleştirmeleriyle ilgili üçüncü nakil döneminde büyük rahatlamalar olacağını söyleyen Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) önümüzdeki yıl devam edeceğini belirtti. Bakan Selçuk’un açıklamasının ana başlıkları şöyle:

EKİMDE MAKRO PLAN: “Ekimin ilk haftası büyük olasılıkla üç yıllık bir makro plan ilan edeceğiz. ÖSYM, YÖK ve MEB birlikte çalışacak. Dünya çapında yazılımcılarla tasarımın sistem tarafını görüşüyoruz.

LİSE NAKİLLERİ: Üçüncü nakillerde büyük ölçüde rahatlama olacak. Nisanda hazırlanmış bir kılavuz var, bir kelimesine dokunsak sınav iptal ediliyor. İlk nakillerde bazı değişiklikler yaptık. İkinci ve üçüncüde çok rahatlama olacak. Nakil kılavuzunu 12 okul müdürü ve ilçe müdürleriyle hazırladık. LGS sisteminin getirdiği sorunların azaltılmasıyla ilgili eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le çalışıyoruz. Çocukların okul yaşantısı, sınava hazırlanma biçimi, zihinsel ve duygusal hazırlıktaki ön rehberlik… Asıl hedef, sonraki yıllarda yapmak istediğimizi başlatmak ve kuralı yeni başlayana koymak. Yani üçüncü sınıftaki nasıl başladıysa öyle devam edecek. LGS önümüzdeki yıl yapılacak. Sonraki senelerle ilgili durum, üç yıllık makro planımızda belli olacak.

İSTENMEYEN OKULA YERLEŞME: Alacağımız tedbirler var. İhtiyaç temelli bir müfredat gerekiyor. İmam hatipli ya da olmayan; hepsi benim çocuklarım. Bir çocuğu zorla bir yere yerleştirmek gibi bir derdimiz yok.

SINAVLARDA DÜŞEN NETLER: Bu bir AK Parti, CHP meselesi değil. Okullarımız arasındaki eşitsizlik OECD ülkeleri arasında en yüksek oran. Üniversite sınavı lisedeki derslerden yapılmaz, bitirme sınavı değil. Üniversitenin talep ettiği konulardan yapılır.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ: YÖK Başkanımızla tasarımızı konuştuk. Eğitim fakültelerinin farklılaştırılması gerekiyor, bir kısmı sadece lisansüstü eğitim vermeli. Öğretmenlerle ilgili asıl problem, okullarda çalışanları ihmal etmemiz. Öğretmen odalarını anlamadan eğitim sistemi anlaşılmaz.

ÜNİVERSİTELİ OLAMAYANLAR: Ortaokulu bitirenlere farklı kanallar açmalıyız. Meslek eğitim merkezlerinden başlayıp meslek, Anadolu teknik liselerine, her genel lise mezunuyla ilgili bir paket oluşturuyoruz. Aşağıdan gelenleri yaymak istiyoruz. Bu, yukarı çıkanları 3’te bir azaltacak.”

Bir yıl daha LGSyle devam

Ziya Selçuk - Esra Açıkgöz

NE KADAR YÜKSEKTEN DÜŞECEĞİMİ GÖSTERİYOR
Beklentinin yüksek olması kaygılandırıyor mu? sorusuna Bakan Selçuk şu yanıtı verdi: “Ne kadar yüksekten düşeceğimi gösteriyor. Endişelendiriyor çünkü insanların hayata dair umutlarının belirli noktaya teksif edilmesi çok rasyonel değil. Bunun farkındayım fakat ihtiyaç olduğunun da farkındayım. Beceremeyebiliriz de, o zaman da çekip gitmek lazım. Belli konularda tweet’lerimi gözden geçirdiler, hayatta kaldırmam. Duruşum bu, bununla buradayım. Bunun kırılganlığı aslında çok yüksek, strese çok gelemiyor. Ancak bu toplum, çocuklar için yaparım.”

NELER OLACAK?
-Temel liseler için yasal süreç devam edecek, kapanacak.

-Açık lise meselesinin yeniden tanzimi gerekiyor.

-Derdimiz şu anda müfredat değil. Çocuklarımızın insan olarak Atatürk’le tanışmasını istiyorum.

-Özel okul konusunu, haftaya inceleyeceğiz. KDV yüzde 1’e insin, destekliyorum. Ancak özel okullara yatırım yapmayacağım. Teşviklerle ilgili de bir politikamız olacak. Asıl fukara çocuklar için çalışacağız, bir program hazırlıyoruz.

-(Öğretmen ek atama) 650 bin kadar öğretmen adayı var, tahminimce acil talep 100 bin civarında. Onlara başka çözümler de önermeliyiz.

Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
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