Bir ev fiyatına tıp eğitimi

ÖLçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) önbilgi için açıkladığı ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, vakıf üniversitelerinin 2018-2019 eğitim yılı öğrenim ücretleriyle ilgili veriler de paylaşılıyor. Buna göre, kimi programların ücretleri neredeyse 100 bin liraya yaklaşıyor. En yüksek ücretli bölümlerin başında tabii ki tıp geliyor. Hiçbir burs alınmadığında tıp fakülteleri ortalama 70 bin TL’yi bulurken, ücretler hukukta 45 bin, mühendislik ve mimarlıkta 40 bin TL’ye ulaşıyor.

Kıbrıs üniversiteleri hariç, mühendislik programlarında toplam 79 bin 461 kontenjan bulunuyor. Bunun 14 bin 556’sı ise vakıf üniversitelerinde. Tıpta 14 bin 372 kontenjanın 1.885’i; hukuktaysa 15 bin 191 kontenjanın 5 bin 689’u vakıf üniversitelerinde yer alıyor. Mimarlıkta vakıflarda 3 bin 782 sıra var. Toplamda bu sayı 8 bin 130.

TIPTA 100 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Üniversite tercihinde ‘sayısal’ puan türünde en fazla talep gören programların başında tıp geliyor. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin bazılarında yıllık öğrenim ücretleri 100 bin TL’yi aşıyor. 40 bin TL’nin aşağısında hiçbir üniversitede tıp programı bulunmazken, ortalama 70 bin TL ödemeniz bekleniyor. Hazırlık sınıfıyla birlikte yedi yılı bulan tıp lisans eğitimi için toplam öğrenim ücreti yaklaşık 500 bin TL olabiliyor.

MÜHENDİSLİK İÇİN 40 BİN TL

Vakıf üniversitelerinin çoğu, mühendislik ile mimarlık lisans programları için benzer öğrenim ücretlerini talep ediyor. Bazı kurumlarda yıllık öğrenim ücretleri 75 bin TL’yi geride bırakırken, yaklaşık 25 bin TL’ye eğitim alınabilecek vakıf üniversiteleri de var. Ancak birçok üniversitede mühendislik ve mimarlık programlarının yıllık öğrenim ücretleri 30-50 bin TL bandında. Ortalama ise 40 bin TL.

HUKUKTA 45 BİN TL

Hukuk programlarının, vakıf üniversitelerinde yıllık ücreti, yaklaşık 45 bin TL. Bazı kurumlarda 50 bin TL’nin üzerine çıkan ücretler, genel olarak 35 bin ile 50 bin TL arasında. Türkiye’de en pahalı hukuk fakültesi ise 75 bin TL’nin üzerinde.

BARAJLARA DİKKAT

YGS-LYS’de olduğu gibi bu yıl da eğitim fakültelerinin yanı sıra tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislikte başarı sırası barajı uygulaması devam edecek. Dört bölüm için istenen barajlar şöyle:

TIP: 40 BİN En yüksek başarı sırası barajı, tıp fakültelerinde. Bu fakültelere giriş için ‘sayısal’ puan türünde en az 40 bin sıralamasında yer almak gerekiyor.

HUKUK: 150 BİN En çok rağbet gören bölümlerin başında olan hukuk fakültelerinde baraj, 150 bin. Türkiye’deki 80’e yakın hukuk fakültesine girebilmek için ‘eşit ağırlık’ puan türünde 150 bin başarı sırasını tutturmak gerekiyor.

MİMARLIK: 200 BİN Mimarlığı tercih etmek için ilk 200 bine girmiş olmalısınız.

MÜHENDİSLİK: 240 BİN Adayların gözde alanlarından biri olan mühendislik fakültelerinde su ürünleri, ziraat ve orman fakülteleri dışındakiler için en düşük başarı sırası 240 bin.

BAŞVURULAR 7-14 AĞUSTOS’TA

adaylar, YKS sonuçlarını 31 Temmuz’da öğrenebilecek. Tercihler ise, 7-14 Ağustos’ta ÖSYM ‘Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) alınacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en az 150 puan alanlar ön lisans; Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde en düşük 180 puana sahip olanlarsa lisans seçebilecek. Bu yıl da tercih sırası dikkate alınacak. 24 tercih hakkı verilecek. Kayıtlar 3-7 Eylül; elektronik kayıtlar 3-5 Eylül’de yapılacak. Boş kalan kontenjanlara, ek yerleştirme olacak.