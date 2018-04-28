Bir diş hekimliği fakültesi daha kuruluyor
İstanbul’da yeni kurulan bir vakıf üniversitesine bağlı diş hekimliği fakültesi açılıyor. Ayrıca Polis Akademisi’ne bağlı trafik enstitüsü de kurulacak. Bununla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
İstanbul’a yeni diş hekimliği fakültesi açılıyor. İstanbul Kent Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisine bağlı Trafik Enstitüsü kurulacak.
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsü kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazıları üzerine alındı.
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