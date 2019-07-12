Binlerce aday pazar günü KPSS'de ter dökecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacak. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. Bu oturum için de 45 bin 219 kişi görev alacak. Adaylarımıza 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2019- KPSS) 14 Temmuz’da iki oturum şeklinde düzenleneceğini söyledi. A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 adayın katılacağını belirten Aygün, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacağını anlattı.
Sınavın ‘Genel Kültür’ ve ‘Genel Yetenek’ten oluşan sabah oturumunun 10.15'te başlayacağına söyleyen Aygün, bu oturumda adaylara 120 soru yöneltileceğini ve 130 dakika süre verileceğini belirten Aygün, "KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacak. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak" dedi.
2019-KPSS adaylarımız için bazı hatırlatmalar #kpss2019 pic.twitter.com/KUwlC0OsBG— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 11 Temmuz 2019
İKİNCİ OTURUMA 376 BİN 709 ADAY GİRECEK
ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının öğleden sonra oturumunun ise saat 14.45'te başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. Bu oturum için de 45 bin 219 kişi görev alacak. Adaylarımıza 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlara ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.”
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 20-21 TEMMUZ’DA
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu da 21 Temmuz saat 10.15'te yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle