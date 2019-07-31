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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.07.2019 - 14:37, Son Güncelleme:/

BİLSEM'lere ‘yapay zeka atölyeleri’ kurulacak

MEB, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'lerde yeni eğitim öğretim dönemini ‘yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı’ ilan etti. Bakanlık  tarafından yapılan planlamalara göre, Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay zeka atölyeleriyle donatılacak.

BİLSEM'lere ‘yapay zeka atölyeleri’ kurulacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini ‘yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı’ ilan etti. Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yakın bir zamanda açıklamaya hazırlanan bakanlık, bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ilk kez ‘yapay zeka’ odaklı yeni bir dönemi başlatacak. Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, 2019-2020 yılı BİLSEM'ler açısından ‘yapay zeka atölyeleri ile donanma yılı’ ilan edildi. Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin kurulması hem de öğrenci ve öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay zeka atölyelerinden yararlanacak.

DÖNÜŞÜM İKİ YILDA
MEB tarafından yapılan planlamalara göre, Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan tüm BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay zeka atölyeleriyle donatılmış olacak. Bu süreçte büyük kuruluşlardan da sponsorluk desteği alınması öngörülüyor. Özel yetenekli öğrenciler, ‘yapay zeka atölyeleri’ ile teknolojik çözümler üretme, teknolojik ürün geliştirme, veri analiz etme, modelleme yapma, veri haberleşme ve sistem mimarisi tasarlama ve geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, bilimsel gözlem yapma, strateji geliştirme, özgün tasarımlar ve ürünler ortaya çıkarma becerilerini geliştirme imkanını yakalayacak. Üniversite öncesi süreçte altyapının oluşturulmasını sağlayacak atölyelerin Türkiye'nin yapay zeka alanında söz sahibi olmasına katkı sunması hedefleniyor.

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