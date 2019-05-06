BİLSEM tercihleri 27 Mayıs’ta başlıyor
MEB, BİLSEM’lerde görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçlarını açıkladı. BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler, 27-31 Mayıs arasında tercih yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasındaki duyuruya göre, BİLSEM'lerde görev yapmak için 6 bin öğretmenin başvuru yaptı, 1840 öğretmen mülakata alındı, 845 öğretmen de tercih yapmaya hak kazandı. Buna göre, mülakatı geçen öğretmenlerin 27-31 Mayıs arasında tercih yapması gerekiyor.
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